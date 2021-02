Daniel Quintero es viral tras dejar caer un computador 'irrompible'

Un video del alcalde Daniel Quintero Calle se hizo viral luego de que el mandatario destacara la calidad de un computador, lo dejara caer y se rompiera.



"Estos computadores son realmente muy buenos... No se dañan, es de verdad que no se dañan, este un poquito, pero no se dañan, están hechos para eso precisamente", dijo tras dejar caer el equipo y mostrar que la pantalla se había averiado.

El jocoso hecho se presentó cuando el mandatario entregaba 3.000 computadores a seis instituciones de educación superior adscritas a la Administración Municipal y a la Gobernación de Antioquia, que son: Colegio Mayor, ITM, Pascual Bravo, Tecnológico de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la I. U. Digital.



Estos computadores son Chromebook, fabricados según la Alcaldía con características de alta calidad física en alianza entre Google y Lenovo.

¿Se rompió o no se rompió?



Hoy entregamos los primeros 3000 Chromebooks. La educación es el camino. #ValleDelSoftware pic.twitter.com/8maHw6kQRj — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 11, 2021

Los equipos serán destinados a igual número de alumnos previamente priorizados, quienes por sus condiciones socioeconómicas no contaban con esta herramienta de trabajo, lo que fortalecerá la permanencia educativa y mitigará el riesgo de deserción escolar.



(Lea también: Sin distanciamiento ni tapabocas, hinchas del DIM celebraron triunfo)



Loa beneficiaros recibirán también una tarjeta sim card para garantizar su acceso a Internet. Los rectores se encargarán de que estos recursos cumplan su función social y sirvan estrictamente para la inclusión y el aprendizaje.



“Yo tengo dos sueños: que nadie tenga que renunciar a estudiar por falta de plata y que nadie tenga que sufrir por falta de un computador. Mi tesis es que si uno le da lo mejor a la gente en Medellín, no hay ninguna posibilidad de que les vaya mal. Nosotros tenemos la capacidad de llegar hasta donde queramos y nos vamos a superar sin ninguna duda. Estamos iniciando la transformación más grande en la historia de Medellín”, expresó Quintero durante la entrega.



MEDELLÍN

Más noticias en Antioquia

- Niña de 14 años apareció amarrada a un árbol y con signos de abuso



- Mujer se lanzó de balcón para evitar golpiza de su pareja en Antioquia