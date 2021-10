Desmienten a Quintero sobre acuerdo con los constructores de Hidroituango

A pocos días de que EPM anunciara que se encuentra negociando una prórroga al contrato con el Consorcio CCC Ituango, el cual vence el 31 de octubre, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, indicó que ya hay arreglo.



De acuerdo con Quintero, ya se llegó a un acuerdo con los contratistas para realizar un prórroga, pero aclaró que seguirán adelante con la licitación para que llegue un nuevo contratista a terminar las obras de Hidroituango.



"Hay acuerdo en que habrá prórroga y hay negociación hasta cuándo sería. Nosotros dijimos que hasta que termine la licitación, pero ellos (CCC Ituango) dijeron, y con razón, “¿Y el empalme?”, entonces sería hasta que termine el empalme. Estamos en esa negociación", dijo Quintero.



En caso de que antes de que termine la licitación haya un fallo definitivo en el proceso de responsabilidad fiscal por $ 4,3 billones que adelanta Contraloría en contra de los actuales contratistas, el alcalde indicó que tendrían que activar mecanismos de contingencia para soportar la operación hasta que termine la licitación.



Agregó el mandatario que, por cada mes que pase, al consorcio CCC Ituango se le pagan unos 60.000 millones de pesos.



Sin embargo, desde el consorcio no confirmaron esta versión e indicaron en varios medios de comunicación que si bien siguen en negociación, no hay un acuerdo definitivo.



"Nosotros no hemos sostenido nuevas reuniones con EPM y como lo informó el gerente en rueda de prensa, estamos analizando la continuidad. Nuevamente las declaraciones del presidente de la junta difieren de las del gerente y representante legal. Actualmente no tenemos un acuerdo. Nuestro contrato termina el 31 de diciembre", manifestó el representante legal del Consorcio CCC Ituango, Santiago García.



Se espera que la próxima semana se lleve a cabo una reunión para avanzar en la negociación, como ya lo había indicado el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo.



Sobre la demanda por injuria y calumnia que algunas empresas del consorcio CCC Ituango instauraron en Fiscalía contra Daniel Quintero, el alcalde también se pronunció.



“Estas compañías se han declarado en insolvencia y no les ha dado pena decir que lo hicieron para no pagar la sanción de la Contraloría en caso de que eso llegara a pasar. Es el cinismo y la desvergüenza en niveles máximos", dijo el mandatario local.



