No es un buen momento por el que pasa Medellín. A los estragos causados por el coronavirus, se suma el que los ciudadanos de la capital antioqueña están permanentemente bombardeados por dos discursos muy marcados en los que cada bando, a su manera, busca “salvar a Medellín”.



Sin embargo, a pesar de esto, se mantiene el orgullo ciudadano. Y ese pundonor, precisamente, es algo que se sigue viendo a través de los años y es un aspecto clave para comenzar a buscarle una salida a la división que se ve en la ciudad.



Esta fue una de las conclusiones que dejó el conversatorio realizado tras la socialización de los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) 2021, realizada por Medellín Cómo Vamos (MCV), un programa privado entre varias instituciones y que hace parte de la Red de ciudades Cómo Vamos en el país.



Uno de los resultados relevantes fue acerca de la imagen y gestión del alcalde Daniel Quintero.



De acuerdo con el sondeo, el 93 % de los encuestados conoce a Quintero y el 54 % tiene una opinión favorable de él. En cuanto a confianza, el mandatario local obtuvo un 34%. Como en 2020 no se incluyó la pregunta sobre confianza en el Alcalde, no hay como comparar este porcentaje con el año anterior al sondeo.



Finalmente, en cuanto a buena gestión, mientras en 2020 Quintero tuvo un 60%, para el año siguiente bajó a 33% entre los encuestados.



Los resultados de la medición del año pasado se dieron a conocer en la mañana de este viernes 4 de febrero y, según la ficha, el objetivo de esto es “conocer la opinión de la ciudadanía sobre el rumbo de las cosas en la ciudad e indicadores clave que permitan medir los niveles de satisfacción con aspectos críticos de la calidad de vida”.



Entre lo hallado en la medición, se mantiene una similitud en algunos indicadores en comparación con lo manifestado por la ciudadanía en años anteriores, tales como el orgullo ciudadano y la satisfacción con la ciudad como un lugar para vivir, que tuvieron indicadores de más del 80 por ciento.



Pero, en un año marcado por las secuelas de la pandemia del covid-19, los indicadores basados en economía fueron los que más se vieron afectados en la encuesta.



Es el caso de la pobreza, donde el 31 por ciento de los encuestados se considera pobre, siendo las zonas Centro oriental y Nororiental las que reportaron mayores respuestas sobre este tema, con 44 y 37 por ciento respectivamente. Llama la atención que esta cifra aumentó 9 puntos en comparación con la del 2020.



Sigue la desigualdad en las comunas del nororiente, entre las que están Popular, Manrique y Aranjuez.

También en este ítem, el 54 por ciento expresó que sus ingresos les alcanzan para cubrir los gastos mínimos, mientras que el 35 por ciento manifestó que no les alcanza para hacerlo.



La zona Nororiental volvió a puntear el penoso escalafón donde hay más personas que dijeron que no alcanzan a comer tres veces al día desde las últimas cuatro semanas, en el momento de la encuesta.



Mientras el total en la ciudad fue del 22 por ciento, en esta zona fue del 42 por ciento, lo que equivale a como si 4 de cada 10 personas no hubieran tenido las tres comidas.



“Ese es el principal problema de esta ciudad, que tiene expresiones muy graves alrededor de los temas de inseguridad alimentaria. Y la municipalidad no está en un escenario fiscal que le impida priorizar recursos para que estos problemas se resuelvan”, expresó Luis Fernando Agudelo, director de Medellín Cómo Vamos.

Lo positivo

Uno de los aspectos que mejoró en la última encuesta tiene que ver con la satisfacción de las personas con la educación recibida por niños y jóvenes, la cual aumentó entre 2020 y 2021, pasando de 79 a 86 por ciento, respectivamente.



También aumentó la satisfacción con los servicios de salud, pasando de 68 a 79 por ciento, en estos últimos dos años.



“Los ciudadanos perciben que la ciudad va bien en temas de educación, que creemos que es por el retorno a la presencialidad. En temas de salud y vacunación encontramos elementos muy importantes del orgullo que sienten los ciudadanos en estos servicios”, agregó Agudelo.



La seguridad fue otro aspecto que mostró una percepción positiva, ya que el 52 por ciento de los encuestados dijo sentirse seguro en la ciudad, un porcentaje que no se veía así de alto desde hace 10 años.

Lo negativo

Entre lo que no mejoró, de acuerdo con el sondeo, tiene que ver con el optimismo ciudadano. Solo el 45 por ciento de los medellinenses afirmó que las cosas en la ciudad iban por buen camino, lo que según MCV “es la cifra más baja de optimismo en 16 años que se realiza la Encuesta”.



Sobre la satisfacción en la forma en la que la alcaldía invierte los recursos, el informe reveló que esta disminuyó pasando de 63 a 36 por ciento entre 2020 y 2021.



Entre ese tiempo, la percepción de buena gestión del alcalde pasó del 60 al 33 por ciento, la favorabilidad pasó del 74 al 54 por ciento y la confianza registró un 34 por ciento en 2021, reveló MCV.



“El ciudadano espera de los funcionarios públicos que les ayuden a solucionar sus problemas cotidianos, pero lo que está evidenciando es una permanente conversación que divide y polariza con un discurso anti empresa. Seguir haciendo eso lo que hace es enviar un mensaje complejo en los emprendedores y los habitantes, lo que repercute en la confianza”, afirmó Laura Gallego, vicepresidenta de Proantioquia.



El tema de empleo fue otro aspecto que mostró una percepción de insatisfacción ciudadana, ya que mientras en 2020 el 35 por ciento de los encuestados se mostró en desacuerdo con que en Medellín era fácil conseguir trabajo, el año pasado ese porcentaje aumentó a 59 por ciento.



Lo que no ha cambiado

Para los ciudadanos encuestados, los temas clave a los que la alcaldía debería ponerle atención son: Salud (49%), Empleo (46 %) y Educación (43%). Los mismos tres que respondieron en la encuesta del 2019.



Sobre la satisfacción con situaciones acerca del medio ambiente, el resultado de la encuesta mostró que los porcentajes son similares entre 2021 (segundo año de la alcaldía Daniel Quintero) y 2019 (último año de la alcaldía de Federico Gutiérrez).



Estas situaciones son: el nivel de ruido en la ciudad (21%), la contaminación visual de la ciudad (21%), los escombros y basuras en las calles (23%), la calidad del aire (27%), la calidad del agua, ríos, quebradas, etc. (34%).

Quintero responde

(Medellín Como Vamos) es una fundación fundada y controlada por el GEA y ellos presentan las cifras que más les convienen FACEBOOK

TWITTER

Al ser preguntado sobre los resultados dicha encuesta, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que, pese a lo que muestra el sondeo, la mayoría ciudadana avala su gestión.



“La encuesta dice que el 56% tiene imagen favorable, lo que sigue siendo una mayoría como lo han sido todas las otras encuestas, que muestra que son más las personas que nos apoyan”, expresó Quintero.



El mandatario local recalcó que todo el país está viviendo las afectaciones por la pandemia y el desempleo, lo que ha afectado la imagen de todos los mandatarios del país. Sin embargo, aseguró, que la suya sigue estando entre las más altas.



Quintero aprovechó para lanzar una ‘pulla’ a la entidad detrás de esta medición y cuestionó su imparcialidad.



“(Medellín Como Vamos) es una fundación fundada y controlada por el GEA y ellos presentan las cifras que más les convienen para hacer daño”, puntualizó el alcalde de Medellín.

Reflexiones

Jenny Giraldo, directora de Mujeres Confiar, quien fue invitada a la presentación del informe, hizo una reflexión sobre la forma en la que se está comunicando a la ciudadanía.



“En un escenario de pérdida de confianza, como se evidencia en el informe, hay un reto enorme porque se nota una brecha enorme. Hay una especie de guerra de narrativas en torno a la ciudad en la que se quieren evidenciar verdades desde diferentes sectores, pero hay muy poco diálogo entre esas verdades”, expresó Giraldo.



Para ella, muchos de los problemas que hay en la ciudad no son exclusivos de esta alcaldía, sino que son un acumulado de cosas que vienen de atrás y que se agravaron con la pandemia.



Puntualizó la directora de Mujeres Confiar en que se debe fortalecer una conversación para determinar qué es lo que está pasando y por qué, a pesar de que parte del empresariado resalta la relación Gobierno-Empresa, no se han logrado cerrar las brechas de desigualdad en la ciudad, especialmente en el Nororiente.



Entre las reflexiones hechas por los participantes en la charla, quedó en que se debe buscar entre todos cuál es ese modelo de ciudad ideal para solucionar los problemas actuales, para lo que se debe tener, entre todos los actores, según el director de Medellín Cómo Vamos, “unos oídos más grandes para escuchar más y una boca más pequeña para hablar menos”.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10

