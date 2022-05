En entrevista con EL TIEMPO, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habla sobre la decisión de la Procuraduría de de suspenderlo por presunta participación en política.



El mandatario ha señalado que se trata de un "golpe de Estado" orquestado por la procuradora, Margarita Cabello, y el Presidente Iván Duque.



(Además: 'No nos querían en la Alcaldía, pues nos tendrán en las calles': Quintero)

"El gobierno del presidente Duque le ha dado un golpe a la democracia en Medellín. Vamos a recurrir a los jueces, estamos convencidos de que nos van a dar la razón", aseguró el mandatario local. Dice Quintero que tienen derecho a defenderse.



Y calificó como "torpeza" las medidas que se vienen tomando, así como "inconstitucionales".



Sobre el video sobre el que lo suspendieron, asegura que su alcaldía es de cambio y "el día que una alcaldía no pueda hablar de cambios, estamos jodidos".

Esta alcaldía no ha participado en política y les ha dado garantías a todos, pero que sean los jueces los que resuelvan el problema y no el presidente Duque. FACEBOOK

TWITTER

Argumentó que es una campaña de expectativa y el cambio que está ocurriendo en Medellín tiene que ver con la llegada a los barrios periféricos.



"No se refiere a un candidato de forma particular y en juicio hubiéramos vencido, pero no hubo juicio, acá hubo una ruptura de la democracia".



"Esta alcaldía no ha participado en política y les ha dado garantías a todos, pero que sean los jueces los que resuelvan el problema y no el presidente Duque. Eso sí es muy grave", agregó Quintero.



(Lea: Daniel Quintero: su dura reacción tras la suspensión de la Procuraduría)



Sobre sus disputas con el uribismo y el fajardismo, dice que es una disputa local y no algo a nivel presidencial. "Es natural que yo tenga tensión local, quizás no pasa en Cali, ni Fajardo ni Uribe son de Cali, entonces seguramente allá no hay esa tensión, pero acá sí la hay".



Sobre esas tensiones, entre otras cosas, dice que estos movimientos políticos estaban tras su revocatoria.



Al preguntarle sobre la llega de algunos de sus exfuncionarios a la campaña de Duque, aseguró que es algo que es natural e, incluso, aseguró que en la administración pasada, la de Federico Gutiérrez, algunos funcionarios se fueron para la campaña de Duque.

Pusieron a un perdedor de las elecciones pasadas como alcalde de Medellín FACEBOOK

TWITTER

Quintero también dijo que no ha sido notificado y que las medidas con respecto a su suspensión se dan por redes sociales. Y sobre el alcalde encargado de Medellín, nombrado por el presidente Iván Duque, Juan Camilo Restrepo, el comisionado de Paz, explicó que está inhabilitado porque sus familiares tienen contratos con la administración municipal".



"Pusieron a un perdedor de las elecciones pasadas como alcalde de Medellín", puntualizó el alcalde, hoy suspendido.



Dijo también que Gustavo Petro lo llamó cuando supo de la decisión de la Procuraduría y le puso a disposición a sus abogados, quienes en el pasado lo apoyaron cuando él fue suspendido, cuando fue alcalde de Bogotá.