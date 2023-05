Aunque se dice que Antioquia es la cuna del uribismo y dicho poder se ha visto reflejado tanto en el Concejo de Medellín como en la Asamblea departamental, las dos grandes cerezas del pastel les han sido esquivas en los últimos ocho años: la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.



Con el objetivo de que la tercera sea la vencida, el Centro Democrático dio a conocer su estrategia para las elecciones regionales del 2023, especialmente para la alcaldía de Medellín y evitar un continuismo de la administración Quintero.



Sorpresivamente, el partido descartó tener un candidato propio. Así lo informó Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia y vocero del partido, quien afirmó que ha asistido a las reuniones del partido para pulir la estrategia a seguir en los comicios que se vienen.



Cadavid reconoció los errores en elecciones pasadas que le costaron al uribismo lograr el objetivo, especialmente en la del 2019, en la que una división dentro del partido dividió votos entre Alfredo Ramos y Santiago Gómez, lo que aprovechó Daniel Quintero para hacerse con la victoria.



“Siento un ambiente de mayor madurez política dentro del partido, de mayor comprensión del desafío que hay y entender que esto no es de un matiz dentro de un partido, sino de un tema de ciudad/región (…) Si sale una candidatura como la de Federico Gutiérrez y toma la decisión de aspirar con su partido (Creemos), nosotros estaríamos listos para acompañar esta intención. De lo contrario buscaremos una coalición para definir un candidato único”, contó Cadavid.

Federico Gutiérrez

Siento un ambiente de mayor madurez política dentro del partido, de mayor comprensión del desafío que hay y entender que esto no es de un matiz dentro de un partido, sino de un tema de ciudad/región

Sobre los tiempos, indicó que aún es temprano para decidir qué pasará si ‘Fico’ decide no competir por la alcaldía, por lo que no se tiene establecido el mecanismo para definir si el CD llega con un candidato propio a una coalición con otros partidos y de allí sacar un único aspirante.



Agregó Cadavid que la estrategia para quien quede como candidato es recoger las “consecuencias de la administración Quintero” que son temas de los que actualmente no se está hablando, como la pobreza, el desempleo, la eficacia de la inversión de las transferencias de EPM, lo que está pasando con el modelo de administración de EPM por la señalada burocratización.



“Esos son los temas de los que queremos hablar. Por ahora, yo creo que sin Federico (Gutiérrez) en el escenario no se configura todavía una candidatura con esa fuerza para unir a los diferentes sectores de la ciudad, esa es una realidad. Es más, aún con Federico, con los antecedentes electorales potentes, no habrá unanimidad. Pero se tiene que buscar un acuerdo de ciudad o se repetirá el error de hace cuatro años de la división del partido entre dos candidatos”, aseguró el congresista.



Para Miguel Jaramillo Luján, magíster en Gobierno y Políticas Públicas y asesor en mercadeo político, el uribismo en 2015 y 2019 “cometió sendos errores en el tema de las elecciones a la alcaldía con candidatos propios y creo que casi que la arrogancia no les permitió comprender el escenario, con el desgaste de la figura de los partidos y de la figura de Álvaro Uribe, es más necesario buscar una coalición para poder tener vocación de poder”.

Con 303.420 votos, Daniel Quintero será el alcalde con mayor votación en la historia de la ciudad.

Aseguró el experto que si bien los niveles y los números que tiene el Centro Democrático en la región son altos, actualmente la ciudad se ha partido en dos políticamente con el paso de Daniel Quintero por la alcaldía, no necesariamente por Quintero, sino por la pérdida de hegemonía del sector empresarial -que para Jaramillo Luján es notorio-.​



Sobre Federico, el analista reconoció que el exalcalde logró importantes votaciones en las Presidenciales y que tiene a su favor un alto reconocimiento.



“No es un secreto que él podría concitar fuerzas de derecha, centro-derecha y algunas del centro, pero también tiene un margen de desaprobación alto por el desgaste natural que tiene cualquier gobierno en cualquier ciudad”, opinó Jaramillo Luján.



Opinión similar tiene Juan Carlos Arenas, director del instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, quien agregó que los tiempos son vitales para que ‘Fico’ decida qué hará.

El exalcalde logró importantes votaciones en las Presidenciales y que tiene a su favor un alto reconocimiento.

“Este juego electoral tiene cierto ‘timing’ y uno de los factores está asociado con un candidato que tuvo buen resultado en Antioquia y Medellín en las elecciones presidenciales, y él (‘Fico’) está creando expectativa alargando el anuncio, pero eso está atado a lo que esté pasando en otros partidos que serían potencialmente aliados de esa candidatura”, opinó Arenas.



Es decir, que, si Gutiérrez se demora mucho, llegará un momento en el que ya hayan avanzado las conversaciones internas dentro de estos partidos y, cuando haga su anuncio, estos partidos ya tendrían una decisión tomada con otro candidato, lo que podría afectarle las posibilidades.



Sin embargo, el propio expresidente Álvaro Uribe anunció el pasado domingo 21 de mayo que apoyarán a Federico Gutiérrez en caso de que decida lanzarse.



Aclaró el analista que las elecciones locales no son una copia de las nacionales y el hecho de haber tenido unos buenos resultados en su contienda a la Presidencia en Medellín no le garantiza a Gutiérrez que le ocurra lo mismo si aspira a la alcaldía.​

Haber tenido unos buenos resultados en su contienda a la Presidencia en Medellín no le garantiza a Gutiérrez que le ocurra lo mismo si aspira a la alcaldía

Sobre la estrategia tomada por el CD de no ir con candidato único, el profesor Arenas indicó que es una lectura correcta del escenario político actual y que es algo que otros partidos están haciendo.



“Sin estrategia de coalición no hay posibilidad de tener un chance real de llegar a la alcaldía. Todo el que quiera posicionar su nombre con algún grado de credibilidad y factibilidad para llegar, tiene que hacerlo por la vía de juntar fuerzas. Creo que no hay un partido que postulando un candidato y yéndose solo tenga la posibilidad de ganar la alcaldía de Medellín”, afirmó Arenas.



En un momento en el que abundan los precandidatos -hay al menos 40- para Jaramillo Luján dentro de este ramillete solo aparecen tres candidatos o precandidatos de derecha o centro con alguna opción de competir: Rodolfo Correa, Gilberto Tobón y Juan Camilo Restrepo.



“Fundamentalmente es por un tema de reconocimiento, que es lo que se mide en este momento. Medir hoy en día intención de voto, aprobación o resistencia no sirve para entender cómo está pensando un ciudadano sobre el tema electoral”, afirmó el estratega político.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín

@AlejoMercado10