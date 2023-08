El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aprovechó su espacio en el consejo de gobierno que se transmite todos los lunes por televisión pública y redes sociales para referirse a la 'Paz Total' del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro.



El pronunciamiento se dio en medio de las felicitaciones que el mandatario local le expresó a su secretario de Seguridad y Convivencia, José Acevedo, por la labor que ha realizado en la materia en los últimos tres años y ochos meses.

Tras destacar la labor del general en retiro de la Policía por la situación en los barrios y comunas y recordar la creación de dependencias como la secretaría de la No Violencia, Quintero respaldó el plan del presidente de la República con las estructuras criminales.



"Eso es un programa ambicioso del Gobierno Nacional, las cosas son muy ambiciosas cuando son difíciles de cumplir y eso es la 'Paz Total'. Lo que dice es que cojamos a los que ya la embarraron y les demos una nueva oportunidad, si se somete, si sí dicen la verdad, si de verdad dejan las armas", empezó por decir Quintero.

En la cárcel de Itagüí se instaló la mesa de diálogo con estructuras criminales del Valle de Aburrá. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Y agregó: "Eso es difícil porque de verdad sabemos que muchas veces en el pasado muchos han dejado las armas y las vuelven a tomar, por eso es difícil, pero el hecho de que lo sea no significa que uno tiene que renunciar a eso. Tiene que abordarlo, reconociendo la dificultad, pero intentándolo, porque el que no lo intenta ya fracasó."



El mandatario dijo que "ojalá pase" ―actualmente el Gobierno Nacional adelanta un espacio de diálogo sociojurídico con las principales estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá― y señaló que la paz también se construye con autoridad en el territorio.



"Si la paz total depende de los grupos criminales estamos jodidos, la paz total en principio depende del Estado, de la actitud del Estado para controlar el territorio. Por eso es una oportunidad de salida, pero tiene que ser de salida porque o los saco a las buenas o los saco a las malas, pero en cualquier caso no puede estar", afirmó.



Y concluyó al decir que alguien que someta a un barrio o se vuelva autoridad allí no puede permanecer en ese lugar. "Esa debe ser nuestra posición", puntualizó.



MEDELLÍN

