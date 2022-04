El país se prepara para una nueva jornada de protesta hoy jueves 28 de abril, que se cumple una año desde que comenzaron las manifestaciones por el paro nacional.



Y Medellín no es la excepción. En la capital antioqueña se identificaron al menos ocho puntos en los que se concentrarán los manifestantes desde horas de la mañana.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó un sorpresivo trino pidiéndole a las personas no salir a marchar debido a infiltraciones dentro de las manifestaciones.



"Pilas, no marchen mañana 28 de abril 2022. La marcha será infiltrada para afectar elecciones. No caigan en la trampa", trinó Quintero.



El pasado lunes 25 de abril, el mandatario local había advertido en consejo de seguridad que tenía "información privilegiada" sobre la intención de grupos extremistas de realizar actos violentos durante las manifestaciones del #28A.



"Hay interés de extremistas de izquierda y derecha de realizar actos violentos que influyan en el debate electoral. Estar atentos", dijo en su momento.



Por su parte, las autoridades departamentales anunciaron que durante la jornada de protesta habrá 2.000 efectivos de la Policía Nacional en los 10 municipios del valle de Aburrá, mientras que para el resto de Antioquia dispondrán de 5.797 soldados.



