En medio de una rueda de prensa en la que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de EPM, Jorge Carrillo, revelaron los detalles del alumbrado navideño para este 2022, el mandatario anunció que el presupuesto de la ciudad para el próximo año se vería afectado.



(Lo invitamos a leer: Esta es la temática que tendrán los alumbrados navideños de Medellín en 2022)



Según Quintero, las transferencias que EPM hace anualmente a la Alcaldía se reducirán 'dramáticamente' por cuenta del 'efecto' UNE, es decir, por la negativa del Concejo de aprobar el proyecto de acuerdo que permitía la venta de las acciones en la empresa de telecomunicaciones.

"Análisis iniciales hablan de un detrimento de un billón de pesos por el efecto de UNE. Estábamos tratando de que eso se contabilice el próximo año, pero no ha sido posible. Eso significa que el próximo año tendríamos una reducción dramática en las transferencias de la empresa", explicó Quintero.



(Le puede interesar: EPM volvió a aplazar la fecha de recepción de ofertas para obras de Hidroituango)



El alcalde afirmó que con el equipo directivo de EPM se analizarán medidas o alternativas jurídicas para que el impacto no se vea en el próximo año. Para la vigencia actual las transferences del Grupo EPM ascendieron a 1,8 billones de pesos.

¿Qué dicen los expertos?

Sin embargo, expertos que conocen el funcionamiento de EPM coinciden en que las transferencias no se verían afectadas por la venta o, al menos, no en esa magnitud. La exconcejala Paulina Aguinaga señala que la empresa sí tendría una disminución en las transferencia por cuenta de los problema económicos en UNE, pero recalcó que no sería por ese valor.



"El hecho de que la empresa (UNE) solo esté dando pérdidas afecta los dividendos y por ende las transferencias. Eso se ve reflejado en los estados financieros de la matriz. En ese lado si hay una afectación directa", aseguró Aguinaga.



(Además: Instalan puesto de mando en Necoclí para atender situación de migrantes)



Otro punto que podría afectar las transferencias en el mediano plazo es una eventual capitalización de UNE. "Eso puede afectar la liquidez y otros indicadores que tienen repercusiones en las transferencia", puntualizó.

Por su parte, Oswaldo León Gómez, ex miembro de la junta directiva de EPM aseguró que: "Si bien los resultados negativos o positivos de UNE, que hace parte del conglomerado de Empresas Públicas, pueden afectar la consolidación; eso no tiene que ver con las transferencias".



El exdirectivo afirmó que las transferencias se hacen sobre el acumulado de utilidades de EPM y a partir de eso se define el traslado. "Los resultados del Grupo EPM son muy buenos porque se han generado ingresos con las subsidiarias de energía".



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Además, Gómez recalcó que el valor de la firma de telecomunicaciones no está definido por el balance, en el que se pueden ver reflejadas las pérdidas. "Vale por el mercado que tienen y su valorización", concluyó.



MEDELLÍN