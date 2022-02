Sigue la controversia en torno a los estados contables del comité revocatorio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, los cuales debe certificar el Consejo Nacional Electoral (CNE), como trámite para que se llame a votaciones para definir si el mandatario continúa o no en su cargo.

Este sábado 27 de febrero, el alcalde Quintero se pronunció en su cuenta de Twitter sobre este trámite y aseguró que la revocatoria "estaba muerta".



"Como advertimos la revocatoria está muerta, el Fondo Nacional de Financiación del CNE, mediante oficio I-2022-001385-FNFPCE-900 se abstuvo de certificar cuentas de revocatoria debido a irregularidades en la financiación y audios que revelaron prácticas corruptas de promotores", trinó el mandatario local.



Sin embargo, no se ha dado a conocer dicho documento oficial por parte del CNE, que tampoco se ha pronunciado al respecto.



Como advertimos la revocatoria está muerta, el Fondo Nacional de Financiación del CNE, mediante oficio I-2022-001385-FNFPCE-900 se abstuvo de certificar cuentas de revocatoria debido a irregularidades en la financiación y audios que revelaron prácticas corruptas de promotores. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 26, 2022

Por su parte, Andrés Felipe Rodríguez, vocero del Pacto por Medellín, cuestionó que el alcalde Quintero conociera el número del radicado, dato que asegura que ni ellos tenían.



"Lo único cierto que tiene ese tuit es el número de radicado, pero nosotros como promotores de la revocatoria ni siquiera nos han enviado el documento, pero sí nos surge una pregunta: ¿tiene usted el documento? ¿quién se lo entregó? ¿por qué está asegurando cosas que no son ciertas?", expresó Rodríguez.



Y finalizó con la siguiente afirmación: "¿Sabe qué está muerta? su administración, eso sí está muerto".



Días antes, el comité de la revocatoria había asegurado, también vía Twitter, que sí les habían aprobado los estados contables.



"Parece que ayer fuimos tenidos en cuenta en la sala plena y según una llamada que acabo de recibir, fueron aprobados los estados contables. Advierto: Aún no tengo una confirmación oficial por parte del CNE, sé que pasa a gestión electoral", dice el trino.



Así las cosas, solo resta esperar que el CNE se pronuncie de manera oficial para conocer si se llamará o no a votaciones para revocar al alcalde de Medellín.



Quintero ha hecho varias denuncias sobre irregularidades en la financiación. Entre ellas, que se usaron recursos del Concejo de Medellín para pagar un contador.



