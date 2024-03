'No ando buscando puestos. Rechacé el ofrecimiento del Presidente': Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero rompió su silencio luego de sonar en la baraja de candidatos para liderar el Departamento de Prosperidad Social.



Sin embargo, este viernes se confirmó que dicho cargo lo ocupará Gustavo Bolívar.

"Ya lo había dicho, pero lo repito para que no queden dudas: No ando buscando puestos. Rechacé el ofrecimiento del Presidente de liderar el Departamento de Prosperidad Social por razones que ya había expresado", escribió en su cuenta de X.



El exmandatario agregó que "este año estaré concentrado en la empresa que me da la independencia económica; en mi familia: Diana, Maia y Aleia a las que les debo tiempo después de enfrentar 4 años a las mafias en Medellín; y preparando una propuesta de futuro para el 2026".

Quintero Calle reiteró que no es un político tradicional y que esta es otra de las razones para no aceptarlo.



"Un político tradicional no hubiera rechazado un presupuesto como el del DPS: 11 billones al año. Incluso más grande que el de la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, no somos esa clase de políticos. No nos mueve el presupuesto, nos mueve el futuro. En 2026 seremos esa opción de futuro", finalizó en su trino.



Quintero Calle renunció a la alcaldía de Medellín el pasado mes de octubre antes de las elecciones regionales para apoyar al entonces candidato Juan Carlos Upegui, quien ocupó el segundo lugar en la carrera de la alcaldía con el 9,97 por ciento de la votación final.





