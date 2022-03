El colapso en los vuelos a nivel nacional que ocasionó la emergencia del aterrizaje del avión de Latam LA4292 que viajaba en la tarde del martes de Medellín a Cartagena, avivó el tema de la segunda pista para el aeropuerto José María Córdova en Rionegro.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, llamó la atención del tema y señaló a varios concejales de la capital antioqueña y al alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández Alzate, han impedido que el proyecto avance.



(Le puede interesar: ‘Era el fin de nuestras vidas’: pasajero del vuelo de Rionegro a Cartagena)

“No hay segunda pista en Rionegro porque hay políticos poderosos interesados en que pasen 12 meses más y se descongele el valor de las tierras, lo que duplica su valor de 500 mil a un billón de pesos. Hace año y medio Medellín se ofreció a comprarlas y se opusieron”, expresó Quintero.



Cabe aclarar que Medellín tiene incidencia en lo que sucede en ese terminal aéreo junto con el Gobierno Nacional.



El mandatario argumentó que todo esto tiene unas implicaciones más grandes pues en su visión se contempla la construcción de dos aeropuertos más en Antioquia, ubicados en los municipios de Santa fe de Antioquia y San Pedro de los Milagros y que el terminal aéreo Olaya Herrera, ubicado en el sur de Medellín, se convierta en un parque y en una en una empresa industrial y comercial del Estado.



“Esa propuesta lamentablemente fue hundida por el Centro Democrático y sus aliados (en el Concejo de Medellín). Nosotros creemos que hay que retomar esos caminos porque ya habíamos expresado graves preocupaciones incluidas las que tienen que ver con la segunda pista de Rionegro”, dijo Quintero.



(También puede leer: ¿Qué produjo el percance del avión de Latam en Rionegro?)

Facebook Twitter Linkedin

El aeropuerto colapsado el miércoles 30 de marzo por vuelos cancelados y atrasados. Foto: Jaiver Nieto

Pero el avance de un proyecto para que una segunda pista y segundo terminal aéreo sean construidos en el José María Córdova tiene un problema de predios, aún por solucionarse.



“Lo que pasa en esa segunda pista es que la tierra fue congelada hace algunos años por una normativa del Gobierno nacional precisamente para construir la segunda pista, pero está que se descongela, esa tierra vale hoy 500 mil millones de pesos y si se descongela vale un billón de pesos. Hace más improbable construir la segunda pista”, detalló Quintero.



En un informe realizado por este diario, se habló precisamente de este tema. El alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández dijo que desde la administración municipal se han identificado 444 predios que estarían en el área de influencia del proyecto de ampliación, que hacen parte de las veredas El Carmín, Abreo y Abreito. De estos, son 332 lotes privados y el resto son públicos, algunos de propiedad de la Aerocivil.



“Hoy la gente tiene un temor porque no saben lo que va a pasar, la congelación de sus predios, de no poder vender, de no poder construir, de no poder tener una licencia de construcción, no poder hacer nada con su predio está desde 2015 y esa gente quiere saber qué va pasar con eso”, expresó Hernández.



De acuerdo con el alcalde de Rionegro, es imperativo conocer realmente un diseño para saber con exactitud el área de influencia de la segunda pista y avanzar así en la gestión predial.



“La alcaldía ha hecho un llamado de concertación y cuando se inicie el proceso de gestión predial, es un proceso que debe advertir las socialización ante todos los vecinos que están allí”, agregó el alcalde de Rionegro.



(En contexto: ¿Habrá segunda pista en el aeropuerto José María Córdova?)

Facebook Twitter Linkedin

El terminal aéreo cerró el 2021 con 8'061.897 pasajeros movilizados, Foto: Jaiver Nieto

Lo cierto es que la segunda pista, por ahora, no despega y solo ha desatado polémica en Antioquia por los señalamientos de Quintero que fueron desmentidos por los implicados.



El alcalde de Rionegro se refirió a esas acusaciones de impedir que este proyecto avance:



“Señor Quintero Calle, no le mienta a los medellinenses y al país. Desde la Alcaldía de Rionegro nunca nos hemos opuesto a la segunda pista en el aeropuerto José María Córdova ya que es necesaria para Colombia y Antioquia. Desde Rionegro no le podemos solucionar sus problemas con el aeropuerto Olaya Herrera”, dijo Hernández.

Señor @QuinteroCalle no le mienta a los medellinenses y al país. Desde @AlcRionegro nunca nos hemos opuesto a la segunda pista en el @AeropuertoMDE ya que es necesaria para Colombia y Antioquia. Desde Rionegro no le podemos solucionar sus problemas con el @AeropuertoEPAOH — Rodrigo Hernández Alzate (@Rodrigohal) March 30, 2022

Por su parte, el concejal del Centro Democrático, Alfredo Ramos dijo que Quintero miente. “Parece chiste: un gobierno que no ha sido capaz de iniciar el proyecto de renovación del Atanasio Girardot, nos quiere hacer creer que en unos meses habría hecho segunda pista en el José María Córdova. Entre otras, pista que no necesitaría el cierre del Olaya”.



La concejala del Movimientos Estamos Listas, Dora Saldarriaga, también criticó esas declaraciones del alcalde: “No alcalde: miente. No soy aliada del Centro Democrático y votamos no, porque usted no consultó los vecinos del aeropuerto (Olaya Herrera), no dio la información suficiente y un día antes dijo que iba a construir un central park, su intención era otra. Abierta al debate”.



(Lea también: No solo hipopótamos amenazan a Antioquia)

No alcalde: miente. No soy aliada del CD y votamos no, porque usted no consultó los vecinos del aeropuerto, no dio la información suficiente y un dia antes dijo que iba a construir un central park, su intención era otra. Abierta al debate. https://t.co/5LWQGAar89 — Dora Saldarriaga (@dorasaldarriaga) March 30, 2022

Más allá de la polémica el proyecto solo avanza en reuniones y estudios. En enero de este año se instauró una mesa técnica que ya lleva dos reuniones y que le apuesta a que el proyecto tome vuelo.



Allí participan, entre otros, el alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández Alzate; del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco; y el Gerente del Aeropuerto Olaya Herrera (delegado de la Alcaldía de Medellín), Jesús Alberto Sánchez; y la Aerocivil.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Cartagena es escenario de feria de emprendimiento juvenil



-Alerta por aumento de actividad interna del volcán Puracé en Cauca



-Decretan la alerta naranja en Ibagué tras más de 100 emergencias invernales