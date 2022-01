El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció este viernes en la noche a través de su cuenta de Twitter que desde ahora no puede pronunciarse ni hacer campaña en contra de la revocatoria de mandato que actualmente cursa en su contra.



¿La razón? Según el mandatario, este viernes fue informado de la decisión por cuenta de la Procuraduría, aunque no dio más detalles, pero lo calificó como inaudito.



"Inaudito: Acabo de ser informado por la Procuraduría General de la Nación que no puedo pronunciarme ni hacer campaña en contra de la Revocatoria. ¿Qué pretenden?", aseveró en su cuenta de esta red social.



Este anuncio lo hace Quintero unos días después de que la Registraduría informó que de las 383.685 firmas presentadas por el comité de revocatoria con el propósito de convocar a las urnas, 132.908 quedaron en firme, tras una impugnación del mandatario.



Sin embargo, el alcalde viene insistiendo en que, al menos, 35.000 firmas son falsas, por lo que con su equipo jurídico está preparando una serie de acciones judiciales para que las planillas sean nuevamente revisadas por la autoridad electoral.



Se espera que una vez se resuelvan estos recursos se defina el futuro de la revocatoria y, si es el caso, convocar a una votación para definir si Quintero sigue siendo alcalde de la capital de Antioquia o no. Esa fecha, la deberá determinar el presidente Iván Duque una vez la autoridad electoral le informe.



Frente a esta posibilidad, el alcalde ha insistido que se saldrá a hacer campaña para derrotar a sus opositores en las urnas.



Esta decisión se suma, además, a una investigación preliminar del Ministerio Público contra el mandatario por presunta censura a la prensa.



Noticia en desarrollo...