Daniel Quintero volvió a realizar explosivas declaraciones sobre el proceso de revocatoria que hay actualmente en su contra y que está en una etapa de suspensión de certificado de las firmas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Al alcalde de Medellín aprovechó su visita a la Biblioteca España, donde comenzarán los trabajos de repotenciación para lanzar dardos, no solo al comité revocatorio, sino también a los políticos que le han hecho oposición.



Cuando le preguntaron sobre las pruebas que tiene sobre irregularidades en la financiación de dicho proceso de revocatoria, las cuáles deberá presentar en la audiencia del 26 de enero, el alcalde dijo: “esta es una revocatoria que hemos llamado fraudulenta porque hay irregularidades en el proceso de firmas, a miles de personas les suplantaron las firmas”, expresó Quintero.



El mandatario insistió en que en uno de los grupos pro-revocatoria se habló de una financiación de 1.500 millones de pesos cuando el tope máximo es de 200 millones.

Asimismo, aseguró que desde la alcaldía habían solicitado tener acceso a dichas cuentas, algo que solo les permitieron hace 24 horas.



“Nos dimos cuenta que hay folios perdidos en el acta de cuentas, que hay fundaciones que hacían aportes a la revocatoria, pero que no tenían patrimonio y en las que en algunas, los dueños eran los mismos de la revocatoria. También que hubo contrataciones de abogados que no fueron declaradas de forma adecuada. Vamos a seguir buscando”, dijo Quintero.







Y luego prosiguió con la siguiente frase: “Yo no le tengo miedo a la revocatoria. Medellín va a refrendar nuestro Gobierno. Vamos a hacer una campaña por el ‘No más’. No más corrupción, no más bibliotecas que se caen, no más daños y destrucciones en Hidroituango y megacontratistas que se salen con la suya”.



Sobre la advertencia que le hizo la Procuraduría para no pronunciarse sobre este proceso, el mandatario local explicó que está terminando de preparar la documentación para llevar su caso a instancias internacionales, más específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, donde viajará el alcalde para pedir garantías ante lo que para él es una persecución política y jurídica.



“Afortunadamente la ley es muy clara, el alcalde sí puede hacer campaña y la vamos a hacer (…) si yo no soy capaz de ganar un proceso de refrendación en Medellín después de dos años de Gobierno, no hace sentido que yo esté acá”, expresó Quintero.



Sin embargo, puso en tela de juicio el que haya una votación, debido a que, para él, no se cumplen los dos requisitos básicos: incumplimiento del Plan de Desarrollo e insatisfacción ciudadana.



Argumentó su argumento en que no hay encuestas que muestren que está perdiendo el apoyo de la ciudadanía.



