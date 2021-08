Polémica en Medellín por 'falsa' denuncia sobre contrato de internet

El concejal de Medellín Alfredo Ramos había denunciado que la empresa Unión Temporal Centros Poblados suscribió un millonario contrato con la Secretaría de Educación de la ciudad para llevar conectividad de internet a las instituciones educativas oficiales.



La situación, según denunció, era preocupante porque dicha empresa está hoy en el ojo del huracán por un escandaloso contrato con el Mintic que dejó pérdidas por 70.000 millones de pesos.



Sin embargo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que esta información es "falsa".



De hecho, el mismo Ramos rectificó y dijo que fue "por Tigo-Une y me han comentado que el contrato firmado con Funtic es para su ejecución en La Guajira, algo que no puedo comprobar porque no está publicado en el Secop".

Ante otra información falsa por parte del Concejal Ramos Tigo-UNe informa: #RamosMentiroso pic.twitter.com/awfjH6KVu3 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 20, 2021

Y agregó: "Es importante mencionar que contrato interadministrativo de Secretaría de Educación con Tigo-Une y contrato de Tigo-Une con Funtic fueron suscritos el mismo día (22 de julio), con un objeto igual (conectividad de colegios oficiales) y con montos similares. Seguimos investigando".



Ramos había revelado que el pasado 22 de julio, la Secretaría de Educación de Medellín celebró el contrato interadministrativo n.º 4600091030 con UNE-EPM Telecomunicaciones por un valor de $ 948'094.867 y una duración de 37 días.



Ese mismo día, según la denuncia de Ramos, UNE-EPM celebró un contrato por un valor de $ 743'600.000 con Funtic (Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería Seguridad e Innovación), integrante mayoritario de la Unión Temporal Centros Poblados, con el 35 % de la participación.



“Nos preocupa porque es una entidad que nunca había contratado con el municipio, llega una cantidad de recursos y ahora que se va a dictar una caducidad de sus contratos no sabemos qué va a pasar con la ejecución del mismo. Es un tema que llama la atención, de que unos días antes de que explotara el escándalo nacional con Mintic ahora en Medellín resulte esa empresa con un contrato tan alto”, detalló el concejal.



Atención a esta nueva denuncia que hacemos:

Funtic, principal integrante de la Unión Temporal Centros Poblados, acaba de iniciar un millonario contrato con la Secretaría de Educación de Medellín.

Abro hilo de #RamosEsArgumentos👇 pic.twitter.com/tn6qCmgUBa — Alfredo Ramos (@AlfredoRamosM) August 20, 2021

Este diario se había contactado con la Secretaría de Educación y esta corroboró que el contrato para la conectividad de internet de las instituciones educativas se suscribió con UNE-EPM y que no contrató con Centros Poblados. Aclaró que fue la empresa de telecomunicaciones la que subcontrató con dicha entidad temporal.



De otro lado, la Secretaría de Educación argumentó que el contrato con UNE-EPM avanza sin contratiempos y se está cumpliendo con la instalación de internet en las instituciones educativas oficiales.



Por su parte, Tigo, que corresponde a la integración operacional entre UNE EPM Telecomunicaciones S. A. (UNE) y Colombia Móvil S. A. E. S. P. (Tigo), desmintió las denuncias hechas por el concejal.



"Los servicios de conectividad que provee Tigo a la Secretaría de Educación de Medellín se prestan a través de la red de fibra óptica de la compañía, haciendo posible que miles de estudiantes puedan conectarse. Estos no se prestan a través de ningún tercero. Adicionalmente, es importante aclarar que actualmente no existe ningún servicio contratado con Funtic para prestar conectividad en el municipio de Medellín", detalló la compañía en un comunicado.



