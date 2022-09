Al debate por el incremento de las tarifas de los servicios públicos se le sumó ayer una nueva propuesta por parte de alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



En medio de unas declaraciones a la prensa, el mandatario reveló que desde su administración y Empresas Públicas de Medellín están evaluando diferentes alternativas para hacer frente al alza en los precios.

Y una de las propuestas que está sobre la mesa es la de entregarle al Gobierno Nacional la empresa Afinia que opera el servicio de energía eléctrica en Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y 11 municipios del Magdalena.



Es importante recordar que el Gobierno Nacional le adjudicó a EPM una subasta, en marzo de 2020, para la operación de una de las dos empresas en las que se dividió el mercado de Electricaribe en los departamentos del norte del país.



En su momento, el conglomerado público de servicios públicos informó que la subasta incluía inversiones por 4 billones de pesos en los próximos cinco años.

La propuesta del alcalde de Medellín

El suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Foto: Jáiver Nieto. EL TIEMPO

Sin embargo, ayer el alcalde Quintero afirmó que las inversiones alcanzarían los 10 billones de pesos. "Una parte de esa plata la pone EPM y otra parte, muy importante, la ponen los ciudadanos que reciben los beneficios. Eso hace que los precios suban mucho y con la pandemia se vuelve insostenible", explicó el mandatario.



Por esta razón, le solicitó al Gobierno Nacional que se cree un fondo de estabilización de precios para "esa plata no sea no sea pagada por los ciudadanos". Y agrega que: "en cierta medida es injusto, porque están pagando la plata que se robó la empresa española que manejó la empresa varios años".



Quintero resaltó que desde la administración distrital y EPM están abiertos a alternativas para soluciones la problemática y una de ellas es entregar Afinia. "Estamos ahí con el ánimo de ayudar y servir, pero si entregar Afinia resulta una opción positiva, lo haremos", expresó.



"Lo que no podemos hacer es coger la plata de los ciudadanos de Medellín para pagar las tarifas de la costa Caribe, porque ahí sí se me enoja la gente de acá", dijo Quintero sobre las inversiones que tienen que hacer Afinia.



El alcalde dijo que estos recursos deben salir del Gobierno Nacional y que, de no ser así, devolverían la empresa.

Sobre el alza en las tarifas

La puesta en marca de las dos primeras turbinas en Hidroituango ayudarían a bajar los precios de las tarifas, dijo el alcalde Quintero. Foto: Jaiver Nieto

Sobre el alza en las tarifas de los servicios públicos -especialmente de energía-, que según datos del Dane es el segundo rubro de gasto que más está aportando a la inflación, el alcalde dijo que " se está convirtiendo en una bomba social que va a ocasionar problemas en los más pobres y humildes".



Y por tal razón, le propuso al Gobierno Nacional dos planteamientos: crear un fondo de estabilización de precios para todo el país, específicamente en Medellín y la costa Caribe, y adelantar un conjunto de cambios en la regulación del mecanismo con el que se fijan las tarifas de servicios públicos en el país.



Frente a la primera propuesta, el mandatario dijo que el fondo necesita de una inversión aproximada de 8 billones de pesos. Además, aseguró que los recursos que obtendría EPM con la venta de acciones en Millicom se pondrían destinar a dicha bolsa.



En cuanto a la segunda aseveró que: "Hay unos límites regulatorios que le impiden a las empresas de energía bajar las tarifas después de cierto punto. Por eso, hay que hacer cambios en la regulación del cobro de la energía a la que estamos sometidos las empresas y los alcaldes en el país. Ahí la Creg tiene un papel importante".



Por último, manifestó que la entrada en funcionamiento de las dos primeras turbinas de generación de Hidroituango, el próximo mes, va a significar 600 megavatios de energía más al Sistema Interconectado Nacional. Con eso se espera que los precios bajen en todo el país.



