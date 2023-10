Daniel Quintero denunció que camioneta lo atropelló en Medellín: 'Esto es grave'

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sufrió un percance cuando hacía campaña a Juan Carlos Upegui, quien es candidato para el primer cargo de esa ciudad. El político fue alcanzado por una camioneta cuando pasaba la calle y quedó atrapado entre ese carro y un taxi: lo atropellaron.



(Actualización: Presidente Petro pide investigar a conductor que atropelló a Quintero en Medellín)



(Lea: La ciudad que dejó Daniel Quintero Calle tras su renuncia a la Alcaldía de Medellín)

“La nuestra es la campaña del amor, la esperanza y el futuro. Rechazo absoluto a estos hechos”, escribió Quintero en su cuenta de X.Quintero explicó que este domingo 8 de octubre estaba en campaña, cuando tuvo el percance con la camioneta Toyota.

La nuestra es la campaña del amor, la esperanza y el futuro. Rechazo absoluto a estos hechos y la campaña del odio desatada por el uribismo en Medellín. pic.twitter.com/fPKe3kE78f — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 9, 2023

“Antes de político, soy padre de dos hijas y soy esposo. No podemos dejar que la política se convierta en un acto de violencia”, manifestó.



Quintero explicó que cuando pasaba la calle, lo que hizo el conductor de la camioneta Toyota fue acelerar y lo aprisionó contra un taxi que también estaba transitando. “Lo que hizo esta Toyota realmente es grave. No solo me aprisionó sino que luego aceleró”, dijo.

Daniel Quintero, en el choque que sufrió. Foto: Daniel Quintero

El exmandatario de Medellín dijo que inició las acciones correspondientes contra los agresores. “Obviamente, nos mantendremos en las calles y expondremos a los violentos. La nuestra es la campaña del amor. La de ellos la del odio. La de nosotros la del futuro, la de ellos la del pasado”, añadió.

Daniel Quintero. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Tras el incidente, Quintero señaló que tiene los dolores del choque, pero insistió en la gravedad de este tipo de situaciones y que no se puede permitir que actuaciones como esta sigan pasando.



"Aceleró a pesar de que le daba golpes al bómper para que dejara de hacerlo", relató Quintero.



(Le puede interesar: 'Estamos supertranquilos a pesar de la persecución': Daniel Quintero)



“El llamado es a la responsabilidad y esto no nos va a parar”, añadió.



Hace apenas una semana, Daniel Quintero Calle dejó de ser el alcalde de Medellín y saltó a las calles de esa capital para sumarse a la campaña de Juan Carlos Upegui.



Tras su sorpresiva y cuestionada salida del cargo, manifestó que ahora es un soldado de Upegui. “En Medellín donde se está reflejando de mejor manera la tensión a nivel nacional entre lo que uno podría llamar el fico-uribismo y el petro-quinterismo”, dijo.



Sobre las críticas por su renuncia, el exmandatario dijo que "lo responsable de un líder es salir a defender su legado, para qué sirve haberle entregado 130.000 computadores a los niños, bajado los homicidios en un 40 por ciento y la ciudad con menos desempleo, si dejamos que ese impulso se pierda. Lo responsable es salir a defender el proyecto, las causas y más cuando están amenazadas”.



Upegui es el principal contendor de Federico Gutiérrez para quedarse con el principal cargo de Medellín.



A Upegui también se le le sumó el Pacto Histórico. Este apoyo tiene algunas condiciones, como el respaldo a la política del presidente Gustavo Petro y a su Plan de Desarrollo.

Alcalde encargado pidió investigar

Tras la agresión que sufrió Quintero en las calles de Medellín, el alcalde encargado de esta capital, Óscar Hurtado, manifestó su rechazo por la que sufrió su exjefe.



"He expresado mi solidaridad con el exalcalde Daniel Quintero. Él ha expresado una denuncia pública frente a un hecho que pudo haber atentado contra su integridad física en medio de la campaña que desarrolla el partido Independientes", dijo Hurtado.



