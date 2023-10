La denuncia en Fiscalía por falsa queja contra D. Quintero por coima de $5.000 millones

María Camila Villamizar Assaf, ex secretaria Privada y de Gobierno de Medellín, aseguró este jueves en su cuenta de X que la oposición al exalcalde Daniel Quintero estaría detrás de una falsa denuncia que radicaron a su nombre y en contra su exjefe ante la Procuraduría General de la Nación.



Según la exfuncionaria, desconocidos suplantaron su identidad, con nombre completo y numero de cédula para presentar la queja contra Quintero. "El 9 de septiembre, inmediatamente conocí del tema, interpuse denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se encuentre al autor de la calumnia, el fraude y la suplantación", señaló Villamizar.

Para la escudera del exmandatario —quien publicó la evidencia de la denuncia ante la Fiscalía por los delitos de falsedad personal, falda denuncia contra persona determinada y fraude procesal— este acto busca "afectarnos y manipular la democracia".



A su vez, Quintero aseguró en sus redes sociales que la suplantación para ponerle otra falsa denuncia la Procuraduría es "una prueba más de la persecución jurídica con intereses mediáticos para afectar las elecciones a la que hemos sido sometidos".



Y pidió a la Fiscalía General de la Nación encontrar a los culpables de la suplantación de Villamizar. "La oposición en Medellín se ha degenerado a niveles agónicos y desesperados", puntualizó el exmandatario.

La oposición a @QuinteroCalle esta desesperada, no les basta con radicar en nombre propio falsas denuncias, ahora también incurren en otros delitos como fraude procesal y suplantación de persona.

El 30 de agosto interpusieron una denuncia, suplantándome, contra Daniel Quintero.… pic.twitter.com/ff91cN3j2F — María Camila Villamizar Assaf (@camivillamizar) October 19, 2023

La supuesta denuncia

La falsa denuncia fue por un supuesto soborno para la adjudicación de los obras civiles finales de Hidroituango. Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO conoció que ante la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción fue radicada, el pasado 29 de agosto, una grave denuncia contra el entonces alcalde de Medellín por un supuesto soborno que habría recibido el exmandatario en el último año.



Según se lee en la queja que reposa en los proceso disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, Quintero "ha recibido un soborno de 5.000 millones de pesos para adjudicar el contrato de obra civil del proyecto Hidroituango".



El dato que más llama la atención de la queja —que fue radicada en sede electrónica— es que aparece, precisamente, por Villamizar como denunciante. Se trate de una de las principales funcionarias durante la administración de Quintero y quien dejó la alcaldía de Medellín en octubre de 2022 con miras a alguna aspiración electoral.



Vale la pena señalar que Villamizar, actualmente, ocupa un alto cargo directivo en EPM en Bogotá, donde dirige la gestión de las relaciones con el Gobierno Nacional. Según la denuncia, la exfuncionaria supuestamente señaló ante la Procuraduría que el dinero fue entregado por parte de una empresa de origen asiático y fue escondido en el patrimonio de Diana Osorio, esposa del exalcalde.



EL TIEMPO se comunicó con María Camila Villamizar para ampliar la información sobre la falsa denuncia, pero hasta el momento no ha dado respuesta. En todo caso, según el expediente en Procuraduría, el proceso sigue en trámite y en fase de estudio preliminar.



La semana pasada EPM confirmó que el contrato para la construcción de obras civiles finales de Hidroituango le fue adjudicado al consorcio CYS, conformado por Yellow River CO LTD Sucursal Colombia y Schrader Camargo S.A.S. El valor aproximado es de 1,075 billones de pesos y tendrá un plazo de 1.125 días calendario.



