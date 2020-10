Daniel Quintero denuncia que 'acosadores' están merodeando su casa

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, mostró su indignación este lunes por un video que circula en las redes sociales, donde se puede ver la fachada de su casa y de otras aledañas.



"Señores, Pablo Escobar decía que no había nada que le gustara más a un comunista que el dinero en efectivo. Nos encontramos en una urbanización, casitas de un millón de dólares, mínimo, en el sector más exclusivo de El Poblado y acá está la casa del joven pinturita", dice quien graba el video, refiriéndose al alcalde con un apodo que se hizo popular desde el inicio de su gobierno.



Incluso, una de las tendencias en la red social Twitter este lunes fue precisamente "Pinturita", con más de mil trinos al respecto del video.



Quintero de inmediato relacionó este video con el movimiento de revocatoria que se gesta contra su mandato, calificando a quienes lo grabaron de acosadores, y también criticando que se citaran palabras de Pablo Escobar.



"La clase corrupta que nos quiere revocar no conoce de respeto, acosadores, viudos de poder, su referente es Pablo Escobar. De esos que dicen: 'Le mato a su papa, a su mama a su abuela y si está muerta la desenterramos y la volvemos a matar'", señaló el alcalde en un trino.

La clase corrupta que nos quiere revocar no conoce de respeto, acosadores, viudos de poder, su referente es Pablo Escobar. De esos que dicen "Le mato a su papa, a su mama a su abuela y si está muerta la desenterramos y la volvemos a matar" pic.twitter.com/WncAsoTgnJ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 26, 2020

"Casita de un millón de dólares, para que sigan votando por la izquierda", concluyó quien grabó el video, que hasta ahora se desconoce quién pueda ser.



Cabe recordar que ante la Cámara de Comercio de Medellín, el pasado 23 de octubre quedó registrada la corporación Medellín Cuenta Conmigo, la cual buscará la revocatoria del mandato del alcalde de Medellín Daniel Quintero.



En una entrevista a EL TIEMPO, el mandatario aseveró que el movimiento para revocarlo estaba siendo financiado.



"Hay un movimiento revocatorio desde el segundo día después de elecciones que no ha parado de reunirse y que ha ido sumando actores a los que no los mueven los mejores intereses. Esa es una verdad y duele. Y nos vamos a tener que enfrentar a eso, pero sabemos enfrentar esas batallas", dijo en su momento.



Justo dicha corporación criticó en las últimas horas el trino del alcalde sobre el video.



"#YoRevocoAQuinteroPorque no estamos de acuerdo con la gestión ineficiente, el nepotismo y la falta de ética, por las incongruencias y la falta de acción en este mandato! Exigimos respeto hacía la ciudadanía", trinó este movimiento ciudadano.



