Los cerramientos en Plaza Botero y Parque Lleras, por los que la alcaldía de Medellín saca pecho, podrían ser desmontados en los próximos días, si así lo decide una juez de la República tras admitir una acción popular.

Esta fue instaurada por el abogado Esteban Manco quien explica que la medida de la administración distrital lo que está haciendo es limitar el disfrute directo de los habitantes de ciudad a los bienes de uso público y no cuenta con una estrategia de seguridad integral.



“Es una característica de los bienes de uso público, el espacio público, que los habitantes disfruten de manera directa y ellos (los cerramientos) implican una limitación injustificada en la medida”, manifiesta el abogado.



(Puede leer: El debate en torno al polémico cerramiento de la Plaza Botero de Medellín)



El origen de la acción popular, cuenta el jurista, ocurre después de haberle solicitado a la Alcaldía, a través de un derecho de petición, información sobre el estudio de seguridad que había concluido que el cerramiento era la intervención menos grave para el espacio público y el uso de los bienes de uso público en estas dos plazas de la capital antioqueña.



A sus manos no llegó ninguna respuesta ni material probatorio que así lo concluyera, "entonces, realmente no es una estrategia de seguridad sino una acción aislada que no está realmente articulada con una estrategia de seguridad integral sino simplemente una acción aislada de cerramiento que lo que pretende es minimizar el delito en esa área específica”, dice Manco.

Facebook Twitter Linkedin

Cerramiento en el parque Lleras de Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

No es una estrategia de seguridad sino una acción aislada que no está realmente articulada con una estrategia de seguridad integral FACEBOOK

TWITTER

La acción popular, que como medida cautelar el desmontar las vallas mientras se avanza en el proceso y se toma una decisión definitiva, podría tener una primera respuesta en los próximos de 20 días.



Para el abogado Manco el Consejo de Estado ha sido muy claro al decir que las características de los espacios públicos y bienes de uso público es que sean para el goce y el uso directo de los habitantes, lo que hoy no está sucediendo en Parque Lleras y Plaza Botero.



"Los parques y las plazas al contrario de los bienes fiscales del Estado, donde el Estado se comporta como propietario y cierra (...) en los bienes de uso el Estado no se comporta como propietario y cerca un parque. Esa es una acción de propietario. Cuando se tiene un terreno y dice que va a permitir el ingreso por esta parte y cercar con alambre el resto”, concluyó.



(Le puede interesar: Las voces de los comerciantes tras cerramiento del parque Lleras en Medellín)



Conocida la admisión de la demanda, el alcalde Daniel Quitero le pidió a la juez que la está estudiando "que antes de tomar una decisión vea la recuperación del sector: Los únicos excluidos son los delincuentes que se dedicaban a la explotación infantil, la trata y a robar".

Facebook Twitter Linkedin

Así es el cerramiento de la Plaza Botero. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Balance de los 100 días del cerramiento en Plaza Botero

Tras 100 días de la implementación del llamado ‘abrazo a Botero’, la alcaldía de Quintero entregó un balance de cómo le ha ido a la zona, por la que diariamente transitan entre 35.000 y 50.000 personas.



El secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo, expresó que el lugar registra una reducción del 95 % en la tasa de delitos y que, desde que comenzó la medida, el hurto a personas bajó 97 % comparado con el mismo periodo de 2022.



“Venimos generando estrategias para mejorar la seguridad. Desde que comenzó el ‘Abrazo a Botero’ se han cometido dos delitos, en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se cometieron 41. No se ha presentado hurto a comercio y tampoco homicidios. Han crecido las rutas turísticas, alrededor de 15 volvieron a la Plaza Botero. Queremos recuperar la confianza que habíamos perdido en este sector y devolver estos espacios a los ciudadanos”, afirmó Acevedo.



En cuanto a lo que pasa afuera del cerco, el secretario expresó que se han llevado a cabo 15 intervenciones de control y atención a población habitante de calle en los alrededores de la zona, así como tres operativos relámpago en otros sectores aledaños.



MEDELLÍN

Más noticias

- Atención: fuerte temblor en Colombia este domiingo 28 de mayo



- La historia del campesino que vendió una marrana para desplazarse a citas médicas