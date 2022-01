El concejal Julio González Villa le respondió a Daniel Quintero, luego de que difundiera un audio en el que se habla de presuntas irregularidades en la campaña a la revocatoria del mandatario.



El audio, de septiembre del año pasado, fue grabado en una reunión de González con empresarios de la ciudad, cuando aún no se desempeñaba como concejal. Allí anunció que comenzaría su periodo en octubre y que la revocatoria "tendrá un micrófono en el Concejo".



(En contexto, lea: Revelan audio de presuntas irregularidades en financiación de revocatoria)

"Todo es falso. Primero, no hay ningún delito en el proceso de revocatoria de Medellín, lo podemos asegurar con toda tranquilidad. Segundo, jamás se compró una sola firma, a nadie se dio un peso por su firma. Se pagaron a unas personas que fueron a recoger unas firmas, pocas, porque la gran mayoría puso su tiempo y esfuerzo", dijo González Villa.



Y es que, según el alcalde, en esta grabación "el Concejal del Centro Democrático revela compra de firmas, triangulación de donaciones y financiación irregular. Se cayó la revocatoria por corrupta".



De hecho, en diferentes trinos, el mandatario señaló directamente a los promotores de la revocatoria de haberle mentido al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría.



"No hubo ninguna financiación irregular, todo se advirtió en el Consejo Nacional Electoral, a través de la firma de la revocatoria, entre esas donaciones. Corporados Primero Antioquia hizo una donación a la campaña, de manera que no hay ninguna triangulación", aclaró Villa.



(Le recomendamos leer: Niveles de urgencias no ceden: en Medellín se mantienen en promedio de 100%)

Facebook Twitter Linkedin

En redes los funcionarios de la alcaldía se han pintado el NO+, en una campaña en contra de la revocatoria. Foto: Twitter Daniel Quintero

Esto porque, en una aparte del audio, el concejal le dice a los empresarios que se crearía dicha Corporación para legalizar las donaciones.



"Quintero le tiene miedo a Medellín, a la revocatoria. Que no sea cobarde, que se enfrente a las urnas, que allí lo vamos a revocar", concluyó el concejal.



Cabe recordar que en la audiencia pública del próximo 2 de febrero, tanto el Comité de Revocatoria 'Pacto por Medellín' como Daniel Quintero tendrán que dar explicaciones sobre la financiación de la campaña y las supuestas denuncias de haber excedido los topes estipulados por la ley, respectivamente.



MEDELLÍN