El Consejo Nacional Electoral suspendió el proceso de certificación de las cuentas del comité de revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por denuncias de supuestas irregularidades en la financiación del proceso de recolección de firmas.



En el documento de la decisión, conocida por este medio de comunicación, el CNE cita a una audiencia pública al mandatario local, además de Jorge Alejandro Posada Jaramillo, miembro del Comité Promotor de la Iniciativa “MÁS MEDELLÍN”.



(Le puede interesar: Daniel Quintero desafía a la Procuraduría y empezó su campaña por el 'No')

Esta será el 26 de enero, a las 10 a.m. de manera virtual a través de los medios digitales de los que dispone el Consejo Nacional Electoral.



El 26 de febrero del 2021, el magistrado Jaime Luis Lacouture Peñaloza solicitó ante el CNE investigar la denuncia presentada por el alcalde a través de la red social Twitter, en la que se señalaba que la campaña de revocatoria costaba supuestamente 1.500 millones de pesos, además de que se contrataría a un famoso abogado.



Esto con base en las declaraciones de Alejandro Posada Jaramillo, miembro del Comité de la revocatoria sobre la financiación de la misma, contenidas en un documento.



“El día sábado 13 de febrero de 2021 usted informó al Comité Promotor (Jorge Alejandro Posada Jaramillo, Jaime Gonzalo Torres Ojeda y Julio Enrique González Villa) que la campaña de la revocatoria costaba aproximadamente mil quinientos millones de pesos (1.500.000,00) según cuentas que usted había definido, e informó que estaba adelantando conversaciones con una firma de abogados de Bogotá, concretamente se refirió a la firma de Abelardo De La Espriella", decía el documento de Posada.



(Además lea: ¿Servirá el pico y placa de dos dígitos en Medellín? Expertos opinan)



De acuerdo con el CNE, el 2 de marzo se ordenó abrir indagación preliminar contra los miembros del comité promotor de la iniciativa de revocatoria por estos hechos, supuestamente por superar las sumas máximas que pueden invertir los comités

promotores en la recolección de apoyos para mecanismos de participación ciudadana, según la legislación colombiana.



Lo que continuó en este proceso fue pedir la ampliación de sus versiones a Quintero Calle y a Posada Jaramillo y en dicha parte, el último contradijo su primera versión, afirmando que no se contrató al abogado De La Espriella y que no se tenían los montos mencionados.



"Somos respetuosos y cumplidores de la ley y tenemos el conocimiento de los topes de campaña en un proceso revocatorio", dijo en su momento.



Finalmente, el CNE señaló que al tener conocimiento de la presentación del informe contable del comité promotor que ahora es objeto de indagación, solicita con esta decisión al Fondo de Financiación Política la remisión del mismo, así como la suspensión de la certificación de la cuenta, hasta que no se desvirtúen los cuestionamientos.



MEDELLÍN