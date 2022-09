Finalizada la evacuación preventiva de los 140 apartamentos que conforman la urbanización Interclub, vecina de Continental Towers, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó el inicio de acciones legales contra la constructora CDO, responsable de esta edificación, para que pague por los gastos que se tendrán, bien sea por su repotenciación o demolición.

El anuncio lo hizo durante el Consejo de Gobierno realizado en la mañana de este lunes donde le pidió a la secretaria de Gobierno, María Camila Villamizar, iniciar las acciones contra esta sociedad.



“Le he pedido a la secretaria de Gobierno, Camila Villamizar, que inicie todas las acciones legales contra los Villegas, para que repita contra ellos todos los gastos que tengamos, porque no puede ser lo que está pasando ahora, que ellos liquidan la sociedad o la mandan a liquidación, ya no responden por nada más y nosotros tenemos que seguir viendo como cientos de familias están sufriendo por lo que ellos hicieron”, dijo el mandatario local.

Iniciamos Consejo de Gobierno. Temas: Seguridad, lluvias, Continental Towers y Fiesta del Libro. https://t.co/k2Z3WxV1AY — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 12, 2022

Agregó que hoy se reunirá con el superintendente de Sociedades para pedirle revisar el estado de liquidación de la constructora para, “que podamos jalar recursos para pagar estas cosas que estamos pagando hoy”.

Las familias evacuadas

Durante el fin de semana se caracterizaron 126 familias, en igual número de apartamentos, para un total de 297 personas. Tres apartamentos estaban deshabitados mientras que en 11 no se pudo realizar el censo social debido a que sus propietarios no se encontraban en el inmueble.



“Queremos destacar, en términos generales, la buena disposición de la comunidad para hacer este proceso. La evacuación se hizo con el único propósito de cuidar la vida de ellos”, dijo Walter Pérez, subdirector de Conocimiento y Reducción de Riesgo de Desastres del Dagrd.



De las personas caracterizadas se destacan 47 niños, niñas y adolescentes, 218 adultos y 33 personas mayores. Entre estos, se identificaron dos mujeres gestantes, tres lactantes, cinco en situación de discapacidad y 11 extranjeros.



Cinco familias aportaron documentación para acceder al auxilio habitacional y 16 manifestaron su intención de hacerlo en los próximos días. Las otras 105 se autoalbergaron.



En el sitio continúa el Puesto de Comando instalado y con monitoreo 24 horas sobre la estructura de Continental Towers, a través de dos sensores de movimiento.



MEDELLÍN

