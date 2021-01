Lo que se dijo en la audiencia de revocatoria de Daniel Quintero

Con una comitiva ciudadana que pregonaba su apoyo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, asistió a la audiencia pública convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el proceso revocatorio de su administración, la cual tuvo lugar en Plaza Mayor y que fue de 10:15 de la mañana a 12:20 de la tarde.



Más de 11.400 personas estuvieron atentas a la audiencia transmitida por Facebook Live, en la que mayor sorpresa se dio cuando, de acuerdo con el orden de la audiencia explicado por el CNE, no se le daría voz a los 10 primeros ciudadanos inscritos por lado y lado, lo que generó polémica, especialmente por los lados de quienes promueven la revocatoria.



De acuerdo con el orden establecido por el CNE, el primero en tomar la palabra sería el delegado del comité revocatorio, ‘El pacto por Medellín te salvará; porque te amamos, te vamos a recuperar’ y posteriormente sería el turno del alcalde Quintero y cerraría Blanca Nubia Carvajal, procuradora regional designada.

"Sabemos que detrás de las revocatorias, no solo aquí en Medellín sino en todo el país, hay intereses políticos y económicos".



El alcalde Daniel Quintero fue citado para que, en audiencia pública, exponga su defensa ante los procesos de revocatoria. ➡️ https://t.co/dNJc1UwQsS pic.twitter.com/CZXtestc9C — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 25, 2021

En los 40 minutos que tuvo el abogado Julio González Villa, el delegado para hablar, comenzó indicando que son dos los motivos por los que se busca la revocatoria: la insatisfacción ciudadana y el incumplimiento del Plan de Desarrollo y Plan de Gobierno.



De acuerdo con el delegado, baja inversión en Educación, problemas de Buen Comienzo, caos en Metrosalud, casos de nepotismo, mal manejo de EPM, entre otros, hacen parte de la insatisfacción ciudadana.

“Usted engaña, desune, desprecia la participación comunitaria, usted miente y usted tiene una agenda oculta. No amerita que se le llame alcalde porque no ha cumplido con la confianza que le dieron los votantes. Usted tiene a EPM en jaque. Había prometido que sería una empresa cazatalentos la encargada de elegir el gerente de EPM mediante y no lo hizo”, indicó el González Villa.



Puntualizó el vocero de la revocatoria que a Quintero le quedó grande Medellín, lo que se demuestra en sus actuaciones, “decretando toques de queda según sus caprichos mostrando incoherencia e inestabilidad. A usted no le importa la ciudad, Medellín para usted es solo un paso más en su carrera”.

Tras esta intervención, tomó la palabra el alcalde de Medellín criticó que se realizara este proceso en el pico más alto de la pandemia, indicando que el país no necesita revocatoria, necesita vacunas para el covid.



Asimismo, Quintero indicó que las razones que dio el comité de revocatoria fueron las mismas quejas que tenían en campaña, por lo que adujo intereses políticos de quienes perdieron las elecciones del 2019.



“A Julio le digo: hay que aprender a perder cuando se pierde, reflexionar por qué se hizo y seguir adelante”, expresó el alcalde.



Sobre los ítems de insatisfacción ciudadana, el mandatario se tomó los 40 minutos en hablar lo que ha hecho en los primeros 13 meses de su gestión, enfocado en la gestión para conseguir los recursos del metro de la 80 y en la ampliación de las camas UCI de la ciudad.

“A nosotros nos tocó cubrir dos programas de gobierno, el nuestro y el de la pandemia. Ampliamos en 271 por ciento las camas UCI como las que teníamos antes. Nunca hemos dejado de atender a un ciudadano y el sistema de salud no ha colapsado (…) teníamos disponibles 3 camas UCI cuando inició la pandemia. Lo que era un reto porque somos la ciudad del país más densamente poblada”, dijo Quintero.



Sobre las críticas por sus decisiones en torno a EPM, el alcalde aseguró que llegó a “defender” a la empresa. “Nos comprometimos a sacar adelante Hidroituango, pero con la verdad. Los procesos en Contraloría demuestran que teníamos razón, pero eso se lo dejamos a los jueces, nosotros seguimos trabajando para sacar adelante el proyecto que es lo que estamos haciendo”, indicó.



Se defendió el mandatario indicando la acusación de González sobre la inversión en educación asegurando que, por el contrario, esta ha sido histórica con más de 6 billones. “En Buen Comienzo pasamos de 400.000 a 800.000 millones de inversión. Estamos invirtiendo más y estamos exigiendo más, que haya más veeduría para los operadores. También en educación avanzamos en matrícula cero y más de 28.000 jóvenes no pagarán para estudiar este semestre en las instituciones educativas de la ciudad”, agregó el alcalde.



Finalmente, el alcalde defendió su gestión con cifras, indicando que bajaron en 9 por ciento los gastos de funcionamiento en 2020 y logró una ejecución de la inversión del Plan de Desarrollo del 94 por ciento en ese mismo año. Asimismo, indicó que su nivel de aceptación en la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) es del 77 por ciento.

Cada 4 años de alguna manera se inician procesos de revocatoria en Colombia, muy pocos de ellos de verdad justificados, ese instrumento de participación se ha convertido en una manera de empezar campañas a las alcaldías de manera anticipada. — Jorge Luis Quintero (@Jorge_LuisQ) January 25, 2021

Por último, la contralora encargada cerró la audiencia indicando que la entidad estará presente durante todo el proceso de revocatoria.



"En esta audiencia se logró el objetivo principal, que fue escuchar a las partes. Esperamos que el desarrollo que continúa se haga respetando todas las garantías.

Hago un llamado a las partes para hacer con el mayor respeto e imparcialidad para que no se toquen ni se afecten los recursos públicos para este proceso. Que tampoco se utilice argucias para sacar partido de este proceso, ya sea a favor o en contra", dijo la delegada del ministerio público.



¿Qué sigue?

Una vez concluida la audiencia, el movimiento revocatorio espera que en los próximos días la Registraduría Nacional les entregue las planillas oficiales para comenzar la recolección de firmas.



En el caso de Medellín, se necesitan 91.000 firmas válidas que corresponden al 30 por ciento de la votación que obtuvo Quintero en 2019. Sin embargo, el comité de revocatoria espera conseguir 250.000 firmas.



Cabe recordar que la ley restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato si la primera no prospera en las urnas.



