El pedido de Daniel Quintero para que la vacunación sea más eficiente

"Hoy en Medellín no hay las suficientes vacunas para parar una nueva ola (de contagios), en Colombia no hay las suficientes vacunas", esas fueron las palabras del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, tras llamar la atención sobre la necesidad de inmunizar a los ciudadanos por esta época.



Tras el anuncio del Instituto Nacional de Salud de las 15 ciudades del país en las que se avecina una tercera ola de contagios, y donde está incluida Medellín, autoridades sanitarias han llamado la atención sobre la necesidad del autocuidado en este tiempo, motivo por el que también se implementaron medidas.

"Medellín ha tenido prácticamente parada la vacunación por falta de dosis. Solo hasta ayer en la tarde (miércoles) nos llegó un nuevo contingente de dosis, y eso nos permite avanzar de nuevo. El reto es grande y es un reto nacional, nosotros lo entendemos", detalló el mandatario.



Agregó que la ciudad aplicó las dosis del biológico muy rápido, por lo que se demoró un poco más la llegada de las siguientes dosis, y agregó que actualmente la capacidad de aplicación está entre 10.000 y 12.000 vacunas diarias.



Quintero citó que anteriormente en Medellín, una persona mayor de 80 años cuando es contagiada, en la mitad de los casos perdía la vida, pero desde el inicio de la vacunación, las personas mayores de 80 años vacunadas no han perdido la vida.



Así, se calcula que 40.000 personas no morirán por el virus, solo con las vacunas que ya se han aplicado, debido que se estima que en los próximos dos o tres años, esas personas en algún momento se iban a contagiar.



"Ahora nuestra carrera es los mayores de 60 años. Entre 60 y 80 años, hoy, está la mitad de las personas que llegan a cuidados intensivos, por tanto la urgencia de vacunar a los mayores de 60 años, y la urgencia de cuidarse; hay gente que tiene 65 años y que eso le va a dar a los mayores de 80 y no, los mayores de 60 años son población de altísimo riesgo", detalló el mandatario.



Proyecciones de la población indican que en la capital de Antioquia hay 400.000 personas entre los 60 y 80 años de edad, es decir, a quienes corresponde la segunda etapa de vacunación.



El alcalde pidió al Gobierno Nacional que las dosis de biológicos sean enviadas en miles, teniendo en cuenta que con la capacidad de la ciudad, aplicando 10.000 vacunas diarias, en 40 días se aplicarían a todas las personas mayores de 60 años, pero hay un reto mundial por cuántas vacunas se tienen.

Así va la vacunación en Medellín

De acuerdo con el último reporte de la alcaldía de Medellín, el pasado miércoles se aplicaron 21 dosis de la vacuna de Pfizer a personal de la salud de primera línea y no hubo ningún caso adverso. De esta farmacéutica se han aplicado un total de 28.804 dosis de 28.932 que se han recibido en la ciudad.



De otro lado, de Sinovac se han aplicado 52.738 dosis a adultos mayores de 80 años, entre geriátricos e IPS de la ciudad de 62.962 dosis recibidas.



En total, de 9.108 recibidas para la segunda aplicación a la primera línea de la salud se han suministrado 7.741 segundas dosis.



De la segunda etapa mayores de 60 hasta 79 años se aplicaron 811 para un acumulado de 5.639 vacunas aplicadas en esta población.



