El plan de Daniel Quintero en caso de explosivos en universidades

Los más recientes actos vandálicos en Medellín, como el derribamiento de una torre de energía, el bloqueo en vías de las universidades públicas y la quema de maquinaria, llevaron al alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero, a tomar medidas drásticas para garantizar el orden público.



La primera, y más polémica, es el protocolo de reacción contra explosivos en universidades, el cual indica que en caso del uso de explosivos al interior de recintos universitarios, el alcalde autorizará el ingreso de la fuerza pública, con personal antiexplosivos a estos espacios.

Esta medida se tomará, aclaró el alcalde, "superada toda posibilidad de acuerdo y previa orden de evacuación que permitan la salida de las personas que no están involucradas".



La decisión generó diversas reacciones en la ciudad, muchas de ellas de preocupación. Como la del vicerrector de la Universidad Nacional Sede Medellín, Juan Camilo Restrepo.



"Hay una enorme preocupación de que traslademos una confrontación desde el exterior hacia el interior de las universidades, que como sabemos, hay muchas personas de la comunidad universitaria o que son visitantes y que no hacen parte de las protestas, pero que estarían en riesgo", indicó el vicerrector.

Y para los que decían que @QuinteroCalle era extrema izquierda que opinan hoy con que el dejé entrar el ESMAD a las universidades cuando hay uso de explosivos? Por qué los delfines políticos no se han pronunciado???#Medellin #MedellinFuturo #ESMAD — Julián Puerta (@yojulianp) February 11, 2020

Los protocolos son papel deben de estar acompañados por acciones, no se puede entender protestas con explosivos eso se llama Terrorismo. Oses que no solo Colombia o medellin lo deben de atacar es el.

mundo entero... — ANA CECILIA AGUDELO (@ANACECILIAAGUDE) February 11, 2020

De igual forma, esta confrontación podría desencadenar una mayor violencia, no solo hacia las personas, sino también hacia los bienes de la Institución.



Aclaró Restrepo, que el alcalde Quintero no le consultó sobre este protocolo, sino que fue informado previamente de la decisión tomada por el mandatario, asegurando que históricamente se ha respetado la autonomía de las universidades los alcalde siempre les han preguntado a los rectores solicitando este tipo de permisos.



"Las universidades tienen que ser territorios de paz. Nosotros no podemos responder a esas mismas dinámicas y creemos que hay que encontrar otros mecanismos para resolver la situación", puntualizó el vicerrector.

No debemos permitir que ni el Esmad u otro miembro de la fuerza pública ingrese a una universidad, pero tampoco se debe permitir que estos grupos encapuchados con explosivos estén allí FACEBOOK

Por su parte, Daniel Suárez, activista de diversos colectivos ciudadanos, manifestó que considera esto como un protocolo y se mostró a favor y en contra de ciertos aspectos puntuales.



"Considero que un protocolo tiene que tener algo más robusto y preciso y lo que veo aquí es una respuesta a una situación puntual. Considero que no debemos permitir que ni el Esmad u otro miembro de la fuerza pública ingrese a una universidad, pero tampoco se debe permitir que estos grupos encapuchados con explosivos estén allí. Creo que el alcalde toma una posición neutra", opinó Suárez.



Agregó el activista que esta decisión, aunque genera dudas, no deslegitima el derecho a la protesta.

