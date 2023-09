El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció este lunes que Empresas Públicas de Medellín prepara una sorpresa —aún mejor que la temática del año anterior— para los alumbrados navideños que iluminarán la ciudad el próximo diciembre.



"Este año la preocupación va a ser mayor —dijo el alcalde al referirse a la aglomeración de personas en el recorrido de los alumbrados— porque les tenemos un sorpresa de un tamaño que no se la van a creer", dijo el mandatario.



(Lo invitamos a leer: Uribe alegó sabotaje de jóvenes del Pacto en Medellín y Daniel Quintero le respondió)

Quintero aseguró que, por ahora, ni administración distrital ni EPM revelarán los detalles de la sorpresa para los alumbrados navideños con el fin de no interferir en el proceso electoral que se extenderá hasta el 29 de octubre.



"No quiero que se contamine con las elecciones y por eso el primero de noviembre he pedido que sea contada a la ciudad qué va a pasar este año, pero lo que pasó el año pasado con Disney va a ser una bobada comparado con esto, es decir, va a ser chiquito comprado con esto", agregó el alcalde.



(Le puede interesar: El duro relato de la mamá de Matías, el joven paisa que perdió todas sus extremidades)

Facebook Twitter Linkedin

Hoy se encienden los alumbrados navideños de Encanto en Medellín, a las 6 de la tarde. Foto: JAIVER NIETO ÁLVAREZ - CEET

El año anterior la temática de las luces navideñas de EPM en la capital antioqueña estuvo inspirada en la película Encanto de Disney. Mirabel, Isabela, Luisa, Bruno, la abuela y el resto de la familia Madrigal iluminaron el sector de Parques del Río y otros destacados espacios de la ciudad.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Para este año, aseguró el alcalde Quintero, los alumbrados serán "100 veces mejores" y superarán lo que se hizo previamente con Encanto, que atrajo a cientos de miles de visitantes, no solo de Medellín, sino de todo el país.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com