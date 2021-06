El 8 de junio se acaban todas las medidas restrictivas en Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hizo una serie de anuncios referente a la reactivación económica en la ciudad.



Quintero habló de planes de choque, programas y medidas para que la capital antioqueña comience a recuperarse de los estragos sociales y económicos generados por la pandemia.



(Además: Los problemas regionales que salieron a flote con el paro nacional)

Para lograr esto, el mandatario local anunció que desde el 8 de junio "se acaban todas las medidas restrictivas, como toque de queda, ley seca y pico y cédula, e iniciamos la reactivación completa en Medellín".



Durante esta semana, dichas restricciones (a excepción del pico y cédula) aplican en Antioquia cada día desde la medianoche hasta las 5 de la mañana.



(Lea también: Plaza Mayor cumple 50 años en pandemia y espera recuperación económica)



Asimismo, Quintero habló sobre inversiones en programas y facilidades, enfocados principalmente en los jóvenes, para paliar los altos niveles de desempleo que hay en la ciudad.



De acuerdo con el Dane, hay 636.000 jóvenes en la capital antioqueña.

Tenemos la tasa de desempleo que teníamos en la época de Pablo Escobar. Ya vivimos el infierno y no podemos volver a pasar por esto FACEBOOK

TWITTER

"Tenemos la tasa de desempleo que teníamos en la época de Pablo Escobar. Ya vivimos el infierno y no podemos volver a pasar por esto".



Una de las acciones anunciadas por el alcalde es la cumbre juvenil de empleo, que se realizará el próximo 30 de junio y que busca generar 20.000 empleos.



De otro lado, indicó que aquellas empresas que demuestren que tengan el 30 por ciento de empleados jóvenes tendrán más opciones de ser contratadas por entidades públicas.



Quintero advirtió que en la ciudad hay 5.000 jóvenes con alto riesgo de ser reclutados por bandas criminales, por lo que crearán siete escuelas de la no violencia para evitar que vean esto como una opción.



"También destinaremos 70.000 millones de pesos para el proyecto Vivienda Joven, que se suma a las iniciativas del Gobierno Nacional", agregó el alcalde.



Quintero anunció un fondo por un billón de pesos, que será financiado, en parte, con la venta de activos no estratégicos del municipio, como las acciones de EPM en UNE o ISA, algo que dependerá del Concejo Municipal.

Tendremos 100 comedores comunitarios de choque para los barrios más pobres de la ciudad FACEBOOK

TWITTER

Además, el alcalde habló sobre medidas de choque para paliar algunas de las necesidades de los ciudadanos, como lo es el tema alimentario.



"Tendremos 100 comedores comunitarios de choque para los barrios más pobres de la ciudad, que entregarán por lo menos 20.000 raciones de comida diaria en la ciudad", expresó el mandatario local, quien también anunció renta básica para 76.000 familias que están en pobreza extrema (unas 210.000 personas).



Volviendo a la reactivación económica, el alcalde anunció que activarán cuatro calles para que sirvan como espacios a restaurantes. Estas estarán en el Parque Explora, Ayacucho, Castilla y Aranjuez. También aplicarán el plan piloto 'Medellín 24 horas'.



(Le recomendamos leer: Personeros de Antioquia denuncian falta de garantías por amenazas)



"Vuelven los grandes aforos con eventos deportivos, esperamos un clásico entre Nacional y Medellín. Anunciar también que los primeros eventos que se realizarán en Plaza Mayor son: Colombiamoda, Colombiatex y Compra Hecho en Medellín", expresó el alcalde.



Finalmente, Quintero se refirió a estímulos para entidades del sector cultural y el sector informal.



Créditos por $ 5.000 millones para emprendedores, $ 1.000 millones en créditos para el sector cultural, $ 2.400 millones destinados a estímulos para artes escénicas y $ 3.000 millones en créditos para el sector informal.



"Todo esto, a través del Banco de las Oportunidades", indicó el mandatario.



MEDELLÍN

Otras noticias de Colombia

- Murió en Barranquilla la mamá de Carlos Bacca por covid-19



- Nuevos aires en la Secretaría de Cultura de Cali y en Corfecali



- Denuncian que a joven lo metieron en tanqueta y luego apareció quemado