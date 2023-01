Al juzgado 22 administrativo oral de Medellín llegó este 25 de enero una acción de nulidad que busca revivir, nuevamente, el proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



El pasado 22 de noviembre, la Registraduría Especial del Estado Civil de Medellín decidió no certificar el cumplimiento de los requisitos de la revocatoria 'El pacto por Medellín te salvará, porque te amamos te vamos a recuperar', tras un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que le ordenó entregar los certificados en 8 días.

El organismo electoral argumentó en su momento que los estados contables de la campaña de recolección de apoyos entregados por el comité promotor evidenciaron la superación de los topes permitidos por el Consejo Nacional Electoral.



Ahora, con la demanda de nulidad presentada por el concejal Julio González se buscará tumbar esa resolución que puso fin al proceso de revocatoria contra el actual alcalde de Medellín.

'No cesaremos'

"La revocatoria de Medellín no ha fracasado (...) No cesaremos en el proceso de revocatoria contra Daniel Quintero Calle, así falten 15 días para que termine su mandato", aseguró González.



Para el concejal, la Registraduría incumplió la orden del Tribunal -que derivó de una acción de cumplimiento- al no certificar los requisitos para continuar con el proceso.



Esa entidad había pedido en su momento una solicitud de aclaración y adición ante lo que sería una presuntas contradicciones jurídicas e incluso un choque de trenes entre el Tribunal y el Consejo de Estado. Sin embargo, la solicitud fue desestimada, por lo que el organismo electoral optó por no expedir la certificación.



Vale la pena recordar que en abril de 2022 el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de certificar los estados contables del comité, abrió investigación y formuló cargos en contra de los miembros por presuntas irregularidades en la financiación y el reportes de gastos.



Pero expertos jurídicos afines a la revocatoria aseguran que la competencia del CNE es en materia de fijación de topes, pero no en su verificación.

Se cae definitivamente la revocatoria fraudulenta pero no implica eso que ganamos la batalla. Intentarán de todas las formas y con todas su cabezas hacer daño. Son víboras de 10 cabezas dispuestas a todo. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 23, 2022

¿Qué pasa si prospera?

En todo caso, si la acción de nulidad prospera y finalmente se certifica el cumplimiento de los requisitos, será el presidente de la República, Gustavo Petro, el que convoque a las elecciones que deberán contar con una participación del 40 por ciento de los 783.820 votos válidos con los que se eligió a Quintero en 2019 para tener validez.



Si es aprobada con el 50 por ciento más uno de los votos, el alcalde será revocado pero no se convocarán a nuevas elecciones, por estar ad portas de un nuevo periodo electoral. Por lo tanto, el presidente deberá elegir a un mandatario de Independientes, movimiento político que avaló a Quintero.



En su momento, el alcalde celebró la decisión de la Registraduría y, de algún modo, predijo que nuevas acciones jurídicas se adelantarían en contra de la resolución.



"Se cae definitivamente la revocatoria fraudulenta pero no implica eso que ganamos la batalla. Intentarán de todas las formas y con todas su cabezas hacer daño. Son víboras de 10 cabezas dispuestas a todo", escribió en Twitter.



MEDELLÍN

