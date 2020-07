Daniel Quintero anuncia drásticas medidas en Medellín por covid-19

Aunque Medellín, siendo la segunda ciudad más importante del país, ha tenido una mayor contención de la propagación del covid-19 comparada con otras capitales del país, llegó la hora de apretar a los ciudadanos para que sean más disciplinados.



Así lo anunció el alcalde Daniel Quintero este jueves, ante el pico del brote de este virus que vendrá en las próximas semanas y que amenaza con la contención que ha tenido la ciudad hasta el momento.

Con el fin de evitar el crecimiento exponencial de casos en la ciudad, el mandatario anunció que 1.000 personas más se sumarán a la realización de cercos epidemiológicos, todos los fines de semana habrá ley seca y en los puentes festivos regirá el toque de queda hasta que termine la pandemia.



Y es que, según Quintero, los ciudadanos no aprenden. Por ejemplo, el fin de semana pasado la Policía Metropolitana del valle de Aburrá tuvo que intervenir 1.877 fiestas.

Logramos controlar la primera estapa, pero los estudios indican que estamos comenzando el ascenso del brote. La ocupación de UCI para el covid en la ciudad está ya en el 19,7 por ciento y creciendo

"Logramos controlar la primera etapa, pero los estudios indican que estamos comenzando el ascenso del brote. La ocupación de UCI para el covid en la ciudad está ya en el 19,7 por ciento y creciendo y las próximas semanas van a ser difíciles. Es probable que enfrentemos lo que ya han vivido con dolor otras ciudades del país", manifestó el mandatario.





Actualmente Medellín registra 1.276 casos activos, 890 recuperados, 102 pacientes hospitalizados y 15 personas fallecidas a causa del virus, en el último reporte del Ministerio de Salud este miércoles, se sumó otra persona fallecida. Colombia ya superó los 100.000 casos.



Quintero le reiteró a la ciudadanía la necesidad de cuidarse, utilizar los elementos de protección como el tapabocas e identificar síntomas. Le puede interesar: UCI en Medellín, ocupadas al 60 %; expertos piden cuarentena severa

Hemos detectado que la mayoría de las personas que hoy están en UCI no se cuidaron, no reconocieron los síntomas, nunca llamaron al 123 y dejaron agravar la enfermedad

"Hemos detectado que la mayoría de las personas que hoy están en UCI no se cuidaron, no reconocieron los síntomas, nunca llamaron al 123 y dejaron agravar la enfermedad”. manifestó Quintero.



A su vez, invitó a la ciudadanía a comunicarse al 123 si tienen síntomas, aunque sean leves o se hayan comunicado con la EPS, usar el tapabocas, mantener la distancia física, lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol.



De acuerdo con el alcalde, el 23 por ciento de las personas reportaron a su EPS tener síntomas, pero no recibieron el tratamiento adecuado, por lo que se hace necesario que también llamen a la línea de la alcaldía.



Evitar hacer fiestas, viajes y visitas o desplazamientos innecesarios es otra de las recomendaciones.



Quintero finalizó con el llamado al Invima para que avale los ventiladores producidos por la Universidad de Antioquia, la Escuela de Ingeniería de Antioquia e Industrias Medicas Sampedro.

