Joven de 24 años, primera víctima por homicidio en 2020, en Medellín

Álvaro Andrés Cobaleda Severino, de 24 años, es el nombre de la primera persona asesinada en Medellín en este 2020. Su muerte ocurrió en Robledo, en el noroccidente de la ciudad, el pasado viernes 3 de enero.



De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), la inspección fue realizada alrededor de las 9 p. m.. El joven presentaba heridas por arma de fuego y fue encontrado sin vida en la vía pública por personas que avisaron a las autoridades.

Según las autoridades, la víctima se encontraba en su casa, recibió una llamada en la cual lo citaban a un lugar en la carrera 87 con la calle 76AD, a donde llegó minutos después. En el sitio era esperado por dos hombres y uno de ellos le disparó.



Al lugar de los hechos, el barrio Robledo, en la comuna 7 de la ciudad, llegó el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle, para rechazar el homicidio del joven. El mandatario realizó un recorrido el sábado, 4 de enero, el día siguiente del asesinato, por el lugar, en el que estuvo acompañado del general (R) José Gerardo Acevedo Ossa y otras autoridades.

En medio de sus declaraciones, Quintero indicó que la víctima era un "joven desempleado, bachiller, que a su padre lo habían matado hace 18 años, o sea, este es un tema que se repite. Lo mataron precisamente en este lugar".



Por esta razón, el mandatario anunció la creación de un plan de choque para acabar con los homicidios en la ciudad. "Toda vida es sagrada. No hay muertos buenos ni muertos malos. Toda muerte le duele a una mamá, todas lloran de la misma manera a sus hijos", expresó.



Asimismo, el alcalde anunció la asignación de un fondo de 4.000 millones de pesos, de los cuales, se darán hasta 10 millones a quienes ayuden a capturar y judicializar a los homicidas. "Aquí no vamos a seguir con los homicidios de no sabemos quién fue. A quien nos ayude, también lo vamos a ayudar", indicó el mandatario.

Medellín cerró el 2019 con 591 asesinatos, lo que deja una tasa estimada de 23.1 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el más reciente informe de las autoridades.



Aunque el número representa una disminución de 6,8 por ciento frente al año 2018, sigue siendo alarmante para expertos e integrantes de organizaciones sociales, para quienes el 2019 estuvo marcado por un escandaloso comportamiento en este delito, que empezó a reducirse a partir de septiembre, cuando por primera vez en el año la cifra estuvo por debajo de 40. De hecho, hubo meses alarmantes, como abril y mayo, con 73 y 75 casos, respectivamente.

Según el Sisc, el centro de la ciudad fue en 2019 la comuna con el mayor número de asesinatos, con un total de 86, si bien, tuvo 22 casos menos que los registrados en 2018.



Entre tanto, de los 591 homicidios del último año, la mayoría (305) fueron asociados a grupos delincuenciales organizados (GDO), es decir, a disputas y ajustes de cuentas entre estructuras armadas. En segundo lugar están los relacionados con problemas de convivencia (69), mientras que en tercer lugar están los ocasionados en medio de hurtos (28). Los demás aún no han sido categorizados (156), fueron por violencia de género (16) e intrafamiliar (6) y hay un homicidio culposo.

El reto del nuevo alcalde de la ciudad es bajar cada vez más esta cifra y garantizar la protección de la vida. El mandarario aseguró que se brindará el acompañamiento necesario a los familiares de la víctima.

