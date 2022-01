Si el proceso de revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, llega a las urnas y ese día la mayoría dice que este debe dejar el cargo, el mandatario se retirará, sin importar que no se alcance el umbral necesario para que la jornada sea válida, que son 314.720 sufragantes. Así lo dio a conocer Quintero esta semana en entrevista con EL TIEMPO, pues manifestó que ese resultado “debería significar un retiro”.



Sin embargo, para llegar a este escenario, el de la jornada electoral, aún falta un camino por recorrer y es incierto cuándo podría darse ese paso.

La Registraduría le abrió las puertas a una jornada de votación para definir si Quintero sigue siendo el alcalde de la capital de Antioquia el 24 de diciembre, cuando validó 133.248 de las 383.685 firmas presentadas por el comité de revocatoria con el propósito de convocar a las urnas. Y unos días después, luego de una impugnación de Quintero para que estas fueran revisadas, quedaron en firme 132.908.



Ahora el paso siguiente sería que se revisen los recursos con los que se financió la recolección. Pero si todo está en orden, la autoridad electoral le indicaría al presidente Iván Duque para que convoque la jornada electoral en un plazo máximo de dos meses.



(Le puede interesar: 'No puedo pronunciarme ni hacer campaña en contra de revocatoria': Quintero).



¿Entonces qué sigue? La Alcaldía, así como algunos ciudadanos, está presentando una serie de tutelas para suspender el proceso de revocatoria hasta que no se revisen las firmas. Quintero asegura que más de 35.000 son falsas, por lo que prepara una acción legal, de la mano de su abogado para este tema, el exregistrador delegado para Asuntos Electorales Alfonso Portela, para que estas sean revisadas.

Recolección de firmas en 2021 para recovar el mandato de Daniel Quintero, en Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Con esto, se pueden tardar semanas, e incluso meses, en trámites judiciales que podrían retrasar el proceso.



En palabras de Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario y analista de elecciones, las administraciones acuden a alegatos jurídicos que, de alguna u otra manera, dilatan los procesos. Pero, en todo caso, son legales, aunque cuestionables para él.

Estamos cayendo en guerras de procedimientos entre abogados, que no es lo que uno esperaría en una figura constitucional con reglas claras y que se tiene que aplicar FACEBOOK

“Hay batallas jurídicas alrededor de las revocatorias, pero no es normal. Estamos cayendo en guerras de procedimientos entre abogados, que no es lo que uno esperaría en una figura constitucional con reglas claras y que se tiene que aplicar”, explicó el docente.



Entre tanto, Quintero ha elevado el tono y a las peleas que ya enfrentaba les sumó otra con los sectores empresariales, acusándolos de “mafiosos” y de formar un “cartel”, al tiempo que mencionó que la violencia que vivió la ciudad en el pasado no solo fue de autoría del capo Pablo Escobar.



En su estrategia, Quintero se ha mostrado como el adalid que lucha contra los poderosos, entre ellos el uribismo. Mientras que él recibe el apoyo de Gustavo Petro. Si la revocatoria se realiza antes de las parlamentarias del 13 de marzo, el resultado, muy posiblemente, incidirá en el juego electoral nacional.



(Lea también: Niegan tutela por supuesta suplantación de firmas en revocatoria a Quintero).



Por eso, su caso ahora tiene un eco en todo el país. Una precisión que hace el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, y uno de los más acérrimos adversarios de Uribe: “¿De manera que la consigna es apoyar al alcalde Quintero porque está coyunturalmente enfrentado a Uribe y al GEA, aunque sus aliados sean los señores de Bello, Envigado e Itagüí, reparta contratos a parientes y amigos y sea acogido en la casa Gilinski?”, escribió.



En efecto, en Medellín son varios y de muy distintos colores quienes muestran su decepción con Quintero y, por eso, lo quieren ver fuera de la alcaldía. ¿Cuántos? Eso lo dirán las urnas, en una fecha aún sin definir.

Tribunal aceptó una de las tutelas de Quintero

Un tribunal de Medellín admitió una tutela interpuesta por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional y el comité de su revocatoria. El proceso contra Quintero sigue, pero los vinculados tienen un día para entregar los argumentos de defensa o contradicción sobre el caso.

