Daniel Quintero, alcalde de Medellín, acaba su mandato el 31 de diciembre y, en entrevista con EL TIEMPO, aseguró que él siempre supo que se iba a ganar las elecciones de la alcaldía, pues así lo sintió luego de meditar mientras subía el monte Los Olivos.



Ahora, el mandatario declaró que todavía no descarta ser candidato presidencial en el 2026, pero que deberá emprender un nuevo viaje a Los Olivos para determinarlo. Además, explicó lo "difícil, peligroso y desgastante" que ha sido la Alcaldía de Medellín.

¿Ha pensado usted en aspirar a las presidenciales del 2026?



Antes de yo lanzarme a la alcaldía tuve como mi subida al monte de Los Olivos y yo pensaba mucho si me lanzaba o no me lanzaba porque algo me decía que si me lanzaba iba a ganar a pesar de que no venía de los grupos políticos tradicionales, no tenía el apoyo de los empresarios que se suponía eran fundamentales para ganar, pero algo me decía que si me lanzaba ganaba y sabía personalmente que significaba eso.



Una alcaldía es una oportunidad maravillosa de servir, pero en lo personal es realmente muy difícil, es peligroso, es desgastante, le quitas tiempos a tu familia a tus hijos y la prueba más fuerte de esto fue cuando en medio de la pandemia me dicen a mí que mi hija necesitaba un trasplante y ahí se pone todo en juego, pero ya había asumido una responsabilidad con 2'500.000 de habitantes y no podía renunciar a ella.Yo quiero terminar mi periodo bien en la Alcaldía, abrirles paso a nuevos liderazgos en Medellín que ojalá continúen con las transformaciones que queremos en la ciudad y tomarme un descanso.

Pero, ¿no descarta presidenciales?



Después del descanso veremos, será otra subida al monte de Los Olivo para definir si algo, que es más difícil aún en lo personal y emocional, es el camino correcto.

Lea aquí la entrevista completa con el alcalde Daniel Quintero, en la que habla del gobierno de Gustavo Petro, del legado de Álvaro Uribe, de sus polémicas en la Alcaldía y lo que piensa de que su esposa se lance a la política.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

SUBEDITORA DE EL TIEMPO

MEDELLÍN