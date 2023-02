El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien está constantemente bajo la lupa de sus opositores, no huye de los debates, ya sea en redes sociales ni en los medios.



En entrevista exclusiva con EL TIEMPO, Quintero habló, entre otros temas polémicos, sobre su posibilidad de participar en las presidenciales del 2026, del primo de su esposa que aspira a la Alcaldía y del caso de su Secretaria de educación, con detención domiciliaria, por presuntos sobrecostos del programa Buen Comienzo.



¿Cree usted que los alcaldes deberían poder hablar de política y apoyar abiertamente a algún candidato?

Sí, creo que la democracia se fundamenta o, más bien, creo que la pregunta que se hacen una elección de forma general es si se cambia un proyecto político o si se mantienen y, generalmente las campañas, giran alrededor de la gestión del alcalde.



Entonces, no hace mucho sentido que el Alcalde no pueda responder a estos ataques que eventualmente hacen los candidatos de oposición y se convierte en una barrera de la información de los ciudadanos.



En todos los países del mundo, excepto Colombia, los políticos pueden hacer política e incluso se pueden reelegir los alcaldes.

O sea, si usted pudiera hacerlo, ¿ se volvería a lanzar a la alcaldía de Medellín este año?

Es una discusión diferente, lo que es cierto es que los procesos en las ciudades para que se vean cambios de largo plazo requieren cierto grado de estabilidad.

Daniel Quintero asistió a las movilizaciones en favor del gobierno Petro.

Hablando de la alcaldía de Medellín, ¿Cómo ve esta carrera para las elecciones de este año?

Yo creo que está fría, está relativamente temprano para poder visibilizar de forma clara cómo se va a desprender el proceso electoral. Pero sin duda en el fondo de todo proceso electoral siempre hay una pregunta: ¿se continúa lo que se viene avanzando o se cambia? Esa es la pregunta clave.



¿Qué cree que ha cambiado en esta alcaldía que debería mantenerse con la persona que llegue?

Yo soy el primer líder político contrario al establecimiento que sobrevive, que no es asesinado FACEBOOK

Esta es la primera alcaldía independiente y progresista en Medellín. Yo soy el primer líder político contrario al establecimiento que sobrevive, que no es asesinado en Medellín hasta ahora. Acá mataron a Jesús María Valle y a Héctor Abad Gómez. Lo más revolucionario que significo yo en la política antioqueña es el mismo hecho de sobrevivir a pesar de los esfuerzos de eliminación que ha planteado la oposición, no deja de tener ese carácter que evoca al genocidio que tiene como objeto eliminar al otro física y moralmente.



Y segundo es que hemos dado un verdadero reconocimiento histórico a las causas que nos convirtieron en la ciudad más violenta del mundo.



Siempre nos preguntamos cómo salimos de nuestra mayor violencia y a mí me gusta decir es cómo nos convertimos en la ciudad más violenta del mundo y es porque una élite segregó a la ciudad en dos partes, en una Medellín tan pobre que se convirtió en la ciudad más desigual del planeta y de ahí salió con la construcción del Metro que conectó a la ciudad y por eso esta administración les apostó a más metrocables y a que cada niño tuviera un computador.



Movemos a la ciudad a la parálisis económica a la que lo había llevado los actores económicos que había cooptado las instituciones.



Acá se hablaba de una alianza de universidad- empresa- estado, pero en realidad lo que había era una cooptación de un grupo de empresarios, del Estado y de la academia que había influido incluso a la capacidad de participación de la ciudad que elevaba el desempleo al 13 por ciento, elevaba los homicidios, nosotros bajamos el desempleo a 8,8, bajamos los homicidios a la mitad y le dimos una vocación de ciencia tecnología que hoy denominamos valle del software.

La comisión primera del Concejo de Medellín ha hundido tres veces el proyecto este año.

¿Cree que el Uribismo está debilitado en Medellín?

Yo no creo, yo creo que el Uribismo es poderoso porque los cambios culturales que se deben desatar en Medellín todavía están en proceso. Un cambio no ocurre en un cuatrienio, no los causa un alcalde, los causa una sociedad que reconoce que, si cambia, mejora.



Daniel Quintero habla sobre el Uribismo.

De 1 a 10, ¿Cómo califica los primeros 7 meses del presidente Gustavo Petro?

Yo diría que un 7.

Daniel Quintero y Gustavo Petro en un evento en Medellín.

¿Por qué?

No ha fallado a la promesa, pero va más lento de lo que quisiéramos.

La reforma a la salud, ¿sí o no?

Estos días veía un letrerito en uno de los marchantes, un señor mayor que decía ‘si la salud es tan buena, por qué los ricos compran prepagada’ eso quiere decir que hay una salud para unos y otra salud para otros.



La salud prepagada es un bypass a la realidad de salud y eso hace que no entendamos que hay gente que vive en unas condiciones deplorables.



Ahora, en el Congreso se debe dar un debate profundo sobre la reforma y no se espera y no debe pasar que la aprobación sea sin debate y algo maravilloso de la democracia es que después de que se surte el debate, el producto inicial resulta mejorado.

Creo que en la reforma a la salud hay que ser más específicos para decirle a la gente eso en qué le va a cambiar la vida o les va a mejorar las condiciones, creo que ahí el gobierno podría hacerlo mejor.



Daniel Quintero habla sobre Petro

Paz Total, ¿sí o no?

Siempre, pero sostenible en el tiempo, que se garantice que los espacios que dejan unos actores no sean copados por otros, que haya un verdadero cumplimiento de los actores que deciden dejar las armas y con todos los ojos puestos porque de eso se pueden aprovechar unos bandidos para ser más bandidos.

Su esposa Diana es muy activa en redes, ha jugado un papel importante en su gobierno, ¿Ha pensado en aspirar a un cargo de elección popular?

Yo lo he pensado, ella es la que no me hace caso. Ojalá se lanzara a todos, pero ella siempre me ha dicho que quiere dedicar este tiempo de forma particular a la crianza de las niñas y a sus temas de crecimiento profesional personal.



A mí me encantaría y yo me dedicó a las niñas.

Daniel Quintero habla sobre la posibilidad de que su esposa aspire a elecciones

¿Ha pensado usted en aspirar a las presidenciales del 2026?

Antes de yo lanzarme a la alcaldía tuve como mi subida al monte de Los Olivos y yo pensaba mucho si me lanzaba o no me lanzaba porque algo me decía que si me lanzaba iba a ganar a pesar de que no venía de los grupos políticos tradicionales, no tenía el apoyo de los empresarios que se suponía eran fundamentales para ganar, pero algo me decía que si me lanzaba ganaba y sabía personalmente que significaba eso.



Una alcaldía es una oportunidad maravillosa de servir, pero en lo personal es realmente muy difícil, es peligroso, es desgastante, les quitas tiempo a tu familia, a tus hijos y la prueba más fuerte de esto fue cuando en medio de la pandemia me dicen a mí que mi hija necesitaba un trasplante y ahí se pone todo en juego, pero ya había asumido una responsabilidad con 2.500.000 de habitantes y no podía renunciar a ella.



Yo quiero terminar mi periodo bien en la Alcaldía, abrirles paso a nuevos liderazgos en Medellín que ojalá continúen con las transformaciones que queremos en la ciudad y tomarme un descanso.



Pero, ¿no descarta presidenciales?

Después del descanso veremos, será otra subida al monte de Los Olivos para definir si algo, que es más difícil aún en lo personal y emocional, es el camino correcto.

Alcalde de Medellín habla sobre aspiraciones futuras

¿Cómo garantizarle a la ciudadanía transparencia en las elecciones si el primo de su esposa, Juan Carlos Upegui, ¿es candidato a la alcaldía de Medellín?

Yo no me puedo meter en el proceso electoral y menos cuando hay un candidato que lo ha anunciado públicamente. Lo que puedo hablar es del pasado. Con él, yo fundé el partido del Tomate, hace muchos años, es un líder bárbaro y para poder eventualmente ser candidato definitivo tendrá que ganarse por su propio pulso cada una de las etapas y procesos, al final son los ciudadanos los que toman la decisión de lo que quieren y no quieren.



Entonces, creer que alguien va a votar por otra persona porque es el primo de la esposa o algo por el estilo es no conocer a Medellín.



Medellín vota por el que quiere.



A mí, por ejemplo, me tocó enfrentarme al hijo de un exgobernador y un exalcalde de Medellín y algunos creían que iba a ganar porque era el familiar de y no, eso no funciona así.



En Medellín votan por el que quiere y si él logra escalar de alguna manera yo voy a decir lo contrario, lo va a lograr a pesar de, porque eso no le da una ventaja sino una desventaja, le toca demostrar doblemente que es bueno.

¿Por qué cree que tantos sectores de diferentes ideologías políticas lo critican?

Realmente lo que demostramos es que sectores que se mostraban como contrarios estaban financiados por los mismos actores. Cuando nosotros tocamos los intereses económicos de los verdaderamente poderosos entonces quedaron en evidencia, que el Fajardismo y el Uribismo en Antioquia significaban lo mismo.



Nosotros significamos un cambio y se unen los unos con los otros para tratar de atacarnos porque detrás de los ataques hay un afán de eliminarnos.

Hablemos de Buen Comienzo, su secretaria de Educación recibió casa por cárcel por este contrato de alimentación para la niñez, ¿conoce usted al contratista de Buen Comienzo ?

Muy poco, lo conocí en el 2020 después de que ocurre el escándalo hace 3 años. Yo mismo llamé a todo el mundo para que me explicaran a ver si era verdad lo que decían que había sobrecostos.



Ese es el más vil de los ataques, pero era entendible que lo hicieran, obviamente iban a atacar lo que mejor estamos haciendo que es trabajar por los niños, de dónde viene este ataque:



Si alguien ha luchado contra la corrupción ese he sido yo, yo revelé el caso de corrupción más grande que hay en Antioquia que es Hidroituango y eso me generó grandes enemigos.



Nosotros en el 2020 sacamos a la fundación Carla Cristina que venía haciendo todos los programas de alimentación PAE en Medellín y detectamos que falsificaba documentos y que además, había heces en la comida.



El presidente de la Junta Directiva de Carla Cristina es precisamente Ricardo Sierra, quien a su vez es presidente de Celsia que es del Grupo Argos. Celsia y Argos financian a ProAntioquia, ellos de forma directa e indirecta están vinculados todos al caso de Hidroituango pero lo interesante acá es que ProAntioquia financia a Todos Por Medellín, una veeduría que se hace pasar por ciudadana pero que realmente representa los intereses de todo este grupo; ellos son los que ponen supuestamente esta denuncia y la Fiscalía curiosamente de testigos solo utilizó a dos fundaciones: Carla Cristina y a la Fundación presencia Colombo Suiza en la que en sus miembros de junta está la familia de Álvaro Uribe Vélez.



Entonces lo que tenemos acá realmente es un caso de persecución asociado a unos grupos políticos y económicos que sacamos de la alimentación escolar y otros grupos e incluso los mismos que están asociados a Hidroituango.



Cuando eso ocurre, yo siento a todo el mundo y revisamos y encontramos que no hubo sobrecostos como lo dijo la Procuraduría y como la juez también lo dijo, lo que hay detrás de esto es un ataque político y estamos seguros que la justicia nos va a dar la razón.



¿Cuáles cree usted que son los culpables de la contingencia en Hidroituango?

Hidroituango es el más evidente caso de corrupción en la política colombiana, pero no es el único.



En Medellín venían desangrando las finanzas públicas del activo comunitario más valioso, EPM, en proyectos en los cuales se evidencia la participación de un grupo empresarial y cómo utilizan una empresa pública para su propio beneficio o para que le compren más caras empresas de lo que realmente valen o para vender las propias a un menor valor, las de EPM.

Facebook Twitter Linkedin

Las dos primeras unidades de generación de la Central Ituango ya producen energía para el país.

En Hidroituango también es el primero caso en donde hay una recuperación de recursos públicos y hay procesos avanzando a una lentitud impresionante para recuperar el resto de los recursos. Llevamos tres años esperando que el Consejo de Estado falle una aclaración de la demanda de otros 5 billones de pesos y todavía no ha pasado.



Pero por primera vez un alcalde decidió demandar a los grandes poderosos y están pagando y les ha tocado pagar por primera vez también. Yo soy un mal precedente para los corruptos y para los empresarios que se aprovechan de lo público, porque los puse a pagar y por eso también hay un esfuerzo por eliminarme porque si yo consigo con éxito terminar la alcaldía entonces otros jóvenes alcaldes van a venir a gobernar a Medellín y les van a pedir cuentas y les van a exigir que las obras se terminen y que no pase lo de la biblioteca España, Hidroituango, entre otras.

¿Quiénes son esos políticos poderosos y empresarios que menciona?

Como acá hubo una cooptación de los actores privados pues todos termina en la ecuación y están condenados incluso, ahí está Luis Alfredo Ramos, en este momento en la cárcel por paramilitarismo quien apoyó abiertamente la revocatoria, estuvo Aníbal Gaviria quien hizo el cambio de los diseños en Hidroituango, está Sergio Fajardo que fue condenado fiscalmente por este caso, Federico Gutiérrez quien era el alcalde cuando se decide cerrar el túnel 6 meses antes de tiempo y que termina esa decisión acelerando el colapso.



Pero uno lo que observa más que cualquier cosa, lo que ellos hicieron fue dejar que otros gobernaran, que los poderosos gobernaran y ellos se convirtieron en los Community Manager, en los administradores de redes sociales de la alcaldía, mientras los verdaderamente poderosos eran los que gobernaban.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

SUBEDITORA EL TIEMPO EN TWITTER: @MARIASRODRIGUEZ