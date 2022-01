El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró este jueves en diálogo con EL TIEMPO que si se convoca a unas elecciones para definir su continuidad en el cargo y la mayoría de las personas que acudan a las urnas vota en su contra, aunque no se alcance el umbral para que la jornada sea válida, él se retira del cargo.



"Si la revocatoria fuera aprobada, es decir, si el sí ganara así fuera sin el umbral suficiente, yo me retiro. Yo creo que el sí ganando (que no continúe en la Alcaldía), en cualquier porcentaje, debería significar un retiro, así no se logre el umbra", dijo el alcalde local.



Según la ley, ese día deben salir a votar 314.000 personas, lo que representan el 40 por ciento de los votos con el que el mandatario fue electo, en octubre del 2019. Pero, dice Quintero, de prosperar el proceso en su contra, no va a tener en cuenta el umbral y su objetivo, además, es volver a derrotar a sus rivales en las urnas.



En todo caso, esta es solo una posibilidad, pues desde la Alcaldía interpondrán una tutela para que se revisen más de 30.000 firmas de ciudadanos que habrían manifestado su deseo de convocar a elecciones para la salida de Quintero. No obstante, desde la administración municipal señalan que estás firmas son fraudulentas.

¿Cómo se siente con este proceso de revocatoria? ¿Por qué cree que avanzó?



Tengo la consciencia tranquila. Creo que es lo más importante cuando se habla de tranquilidad. Nosotros hemos trabajado por Medellín, enfrentando a unas mafias que le robaban el futuro a Medellín, que destruyeron a Hidroituango, que querían que los contratistas y que los megacontratistas, que fueron los responsables, no pagaran, carteles que trataron de ocultar la verdad de todo lo que estaba pasando. Y nosotros nos enfrentamos con carácter, con transparencia y con honestidad a esos carteles.



Hemos gobernado con independencia, hemos hecho un gobierno de resultados, de resultados en lo social, en temas de seguridad. Los últimos dos años de Medellín significan los dos años más pacíficos en la historia de una ciudad que llegó a ser la más violenta del mundo. El Metro de la 80, un proyecto que algunos consideraban imposible, el 17 de este mes abrimos ya la licitación final.



Es una Alcaldía que está dando resultados en todos los frentes. Uno se pregunta, ¿por qué quisieran revocar a un alcalde que está obteniendo resultados positivos en todos los frentes. ¿Por qué? Hay unos intereses ocultos muy fuertes, de una gente que quiere recuperar el poder a toda costa, que perdió en las elecciones pasadas y que ahora se están uniendo con el propósito de cumplir ese objetivo.



Hay una mayoría que nos respalda, hay unas mayorías que sabemos que están con nosotros y que, seguramente, les van a dar una lección a estas personas que están detrás de la revocatoria.



Sus abogados están preparando una tutela para que se consideren varias objeciones, entre ellas que hay 30.000 firmas que ustedes consideran que son fraudulentas. ¿Cómo va ese proceso?



En este proceso no nos han dejado, ni siquiera, acceder a las firmas originales. No hemos podido ejercer el derecho de contradicción. Presentaron unas firmas, las llevaron a la Registraduría. A nosotros nos pasaron unas copias virtuales, pero los grafólogos, para poder contradecir los informes, necesitan acceso a las originales.

¿Qué han notado los grafólogos? Que es un proceso sistemático de falsificación.

Si se va a hacer uso de un mecanismo constitucional, se tiene que hacer con legalidad, con transparencia. Aquí saben hacer campaña, lamentablemente, con mucha oscuridad. Nosotros ganamos las elecciones sin partido, sin líderes políticos, pero nos hicieron una campaña tremendamente sucia. Y eso es lo que empieza a ver uno que empieza a pasar acá. Firmas falsificadas y, seguramente, vienen unas campañas terribles.



¿Por qué cree que la Registraduría no encontró irregularidades en las 30.000 firmas?



El Comité presentó, en teoría, 300.000. Pero lo cierto es que de entrada les eliminó cerca de 170.000 firmas, en las que la misma Registraduría encontró irregularidades. Quedaron vivas 130.000 firmas, nosotros sobre esas hicimos un estudio y hay más de 35.000 con irregularidades.



Lo que queremos es que la Registraduría revise eso bien. Nosotros creemos que no la revisó bien, que el informe técnico que nosotros enviamos la Registraduría no lo miró. Ojalá algún juez nos dé la opción de poder acceder a las firmas físicas. Pero si no, también lo entendemos.



¿Qué seguiría entonces?



Lo que sigue son las urnas y allá es donde también nos vamos a ver. Esto también es una oportunidad para refrendar. Esto es una oportunidad para mostrar un gobierno que viene haciendo bien las cosas con carácter, que no se ha arrodillado y que le cobran no haberse arrodillado.



Si nos quieren ver en elecciones, pues lo vamos a hacer. Yo preferiría, francamente, estar dedicado a tantos temas que tiene la ciudad por resolver y no tener que dedicarme a hacer campaña, pero si nos quieren volver a tener en campaña, pues, lamentablemente, lo haremos y lo vamos a hacer como nos gusta. Lo vamos a hacer en campaña, en una campaña de la gente, sin partidos, sin jefes políticos.



Es decir, en caso de que sí convoquen a elecciones, van a salir a las calles a hacer campaña y usted quiere derrotar a sus opositores otra vez. ¿No sería más fácil que el umbral no pase y que no salgan a votar los 314.000 personas que exige la ley?



¿Esto quiere decir que no se va a tener en cuenta el umbral y saldrá a hacer campaña?



No solo yo, muchos ciudadanos que defienden este gobierno. Esto se va a convertir, en las calles, el ambiente es que vamos a demostrarle a esa gente que no manda más en Medellín. No los vamos a dejar recuperar, otra vez, a EPM, para que hagan lo que hicieron con EPM, para que hagan lo que hicieron con Hidroituango…



Esto se va a convertir en un plebiscito contra quienes hoy promueven la revocatoria: condenados por 'parapolítica', hay condenados por Hidroituango, personas que tienen serios intereses en EPM y que, al ser removidos, entonces ahora están muy furiosos, megacontratistas que ahora les toca competir para ganar licitaciones. Antes no les tocaba competir.



DAVID CALLE

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín



MATEO GARCÍA

Redactor de Nación