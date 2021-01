Daniel Quintero arranca el año calentando el ambiente político

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, arrancó el 2021 calentando el ambiente político en la capital de Antioquia, que estará bastante movido por cuenta de la convocatoria de revocatoria que algunos movimientos están promoviendo en contra del mandatario local.



Quintero sabe que este será un año definitivo para consolidarse como un alcalde alternativo, como él siempre se ha catalogado, y consolidar un movimiento que podría tomar fuerza en la ciudad para las próximas elecciones, así como ser clave para las presidenciales del 2022.



"El futuro se parece a nosotros. Medellín ya no les pertenece. Colombia ya no les pertenece", trinó el mandatario en la noche del viernes 1.° de enero.



Pero este mensaje no cayó nada bien en sus opositores, que lo han catalogado -en especial el Centro Democrático- como un alcalde de "extrema izquierda", pues esta ha sido una ideología política que tradicionalmente ha asustado a los paisas.

Y es que desde la campaña, cuando Quintero Calle comenzó a subir en las encuestas, una de las armas políticas fue relacionarlo con Gustavo Petro, jefe de la Colombia Humana.



Si bien el Alcalde trabajó en la campaña para la segunda vuelta presidencial de Petro en 2018, ha insistido en que se unió al hoy senador para defender la paz. De hecho, en primera vuelta trabajó con Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno durante los diálogos de paz en La Habana, Cuba.



"Joven Alcalde @QuinteroCalle sus mensajes mal intencionados generan división, su actuar es típico de la extrema izquierda al mejor estilo chavista y petrista, que lo único que busca es polarizar, generar división de clases y debilitar la institucionalidad. Empezó el año muy mal!", le respondió el representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal.



El concejal del Centro Democrático Alfredo Ramos, quien perdió las elecciones del 2019 que, si bien no menciona al Alcalde, utiliza la palabra "futuro", al igual que Quintero.

Para ciertos gobernantes, “el futuro” es la corrupción, la bajeza y la mentira.

Juran que con el poder y los recursos públicos pueden esconder su mediocridad.

Un peligro — Alfredo Ramos (@AlfredoRamosM) January 2, 2021

"Para ciertos gobernantes, “el futuro” es la corrupción, la bajeza y la mentira.

Juran que con el poder y los recursos públicos pueden esconder su mediocridad.

Un peligro", aseveró.



Pero no solo desde la derecha criticaron el mensaje del Alcalde. Juan David Valderrama, quien aspiró a la alcaldía de Medellín, pero no sacó una votación significativa, se ha dedicado en los últimos meses a cuestionar las decisiones del mandatario. Y esta vez no fue la excepción.



"Mal tono para empezar el año. Desafiante, arrogante, inseguro. No siga dividiendo la ciudad, ese cálculo le pude salir muy costoso a ud y a la ciudad. Empiece a gobernar, una la ciudad, trabaje por resolver los problemas de la ciudad, que son muchos", escribió en su cuenta de Twitter.



Pero Daniel Quintero se ha mostrado tranquilo y confiado en que el movimiento de revocatoria, que dice ser un movimiento ciudadano sin intereses políticos, será derrotado.



De hecho, hace unos días afirmó que la revocatoria está destinada al fracaso.



"El fracaso de los que promueven #RevoquemosAlAlcalde en 2021 será preludio de lo que les ocurrirá en 2022", aseveró el Alcalde, a propósito de una etiqueta promovida en redes sociales.

De inmediato, no se dejaron esperar las reacciones de los movimientos pro revocatoria, quienes tomaron esto como una amenaza. "Sea claro: ¿Qué ocurrirá en 2022? ¿A quién le ocurrirá? ¿A quién está advirtiendo/amenazando? ¿Cuál es el vaticinio? ¿Ya se alineó con Petro, por fin? CLARIDAD es lo que le ha faltado en Medellín. Usted no ha dado con media y esta predicción no será la excepción".



Pero al mandatario, quien obtuvo 303.420 en las elecciones de octubre del 2019, no le ha ido mal en las encuestas.

- Metro de la 80

- Metro Cable Picacho cerca.

- Premio Alta Gerencia durante la pandemia: Baja seroprevalecia, tasa de letalidad, anticipación en decisiones y uso de tecnología de punta.

Si bien no tiene los niveles de popularidad de su antecesor, Federico Gutiérrez, en los últimos sondeos del 2020 su imagen favorable no bajó el 60 por ciento.



De igual forma, Quintero cerró el año sacando pecho de sus logros, como haber obtenido los recursos para la construcción del Metro de la 80, un proyecto que estaba en veremos.



El año apenas está arrancando, pero en Medellín ya están calentando motores para lo que promete ser un agitado año político, en medio de la pandemia, y como antesala de las elecciones presidenciales del 2022.



