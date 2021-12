Tras realizar una revisión de las firmas en contra de su revocatoria, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que el comité no logró “los apoyos necesarios”.



El mandatario local afirmó que “existió un proceso sistemático de falsificación, uniprocedencias y más del 60 por ciento de los ciudadanos reales ni siquiera eran de Medellín”.



Cabe recordar que la semana pasada Quintero había anunciado que iba a revisar las firmas y había advertido que se detectaron firmas falsificadas y que iba a presentar pruebas ante la Fiscalía. Ahora, casi ocho días después, dijo que además que muchos firmantes que aparecen en las planillas no están en la capital antioqueña.



“Vamos a sistematizar las pruebas y las presentaremos ante las autoridades electorales competentes y ante la Fiscalía General de la Nación dentro de los cinco días siguientes al informe que sobre el caso presente la Registraduría Nacional del Estado Civil”, agregó Quintero.



Se espera que mañana, 24 de diciembre, o incluso el 25, la Registraduría informe si las firmas entregadas por el comité revocatorio son o no válidas para continuar con el proceso que busca que los ciudadanos vayan a las urnas y decidan si Quintero seguirá o no como el alcalde de Medellín.



Algunos ciudadanos firmando para la revocatoria. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El comité revocatorio, integrado por varios grupos, había logrado recopilar 305 mil firmas, pero solo entregó 292.000 ante la Registraduría Nacional debido a que 13 mil tendrían algunos problemas con las fechas establecidas para su entrega.



De otro lado, los líderes de dicho comité cuestionaron que Quintero haya dado un informe que no es oficial.



“Alcalde, ¿acaso usted tiene información privilegiada? ¿Tiene información que nosotros no podemos tener? ¿A usted le dieron información antes de que saliera la resolución de la Registraduría con respecto a las firmas?”, se cuestionó Andrés Felipe Rodríguez, líder del proceso revocatorio.



“Está jugando con los datos muchas personas de esta ciudad y son preocupantes estas actuaciones. Nosotros también vamos a tomar la medidas necesarias por lo que usted está haciendo”, agregó Rodríguez.



Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial de la Registraduría sobre si avanza o no la revocatoria del mandato de Daniel Quintero.



MEDELLLÍN

