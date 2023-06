Dos concejales de Medellín disputaron en las últimas semanas el aval del partido Alianza Verde para definir el candidato de la colectividad a la Alcaldía de la segunda ciudad más importante del país.



Se trató de los corporados Daniel Duque y Jaime Cuartas que resultaron elegidos hace cuatro años con 10.537 y 5.431 votos, respectivamente.



En las últimas horas, el partido político dio a conocer los resultados de la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría a más de 1.200 personas en la ciudad de la Eterna Primavera, en la que se preguntó cuál de los dos concejales debía recibir el aval verde.



"Podemos decir que en Medellín nuestro candidato a la alcaldía será el actual concejal de la ciudad Daniel Duque; felicitaciones para él. Un agradecimiento para nuestro concejal Jaime Cuartas, quien compitió de una manera tranquila y democrática”, señaló en un comunicado Rodrigo Romero, director nacional de la Alianza verde.



Tras varios meses de discusión sobre la manera en que se debía entregar el aval, los verdes —que ocuparon la quinta posición entre los candidatos a la Alcaldía hace cuatro años con Beatriz Rave— definieron a principios de este mes que una encuesta era el mecanismo idóneo para ese proceso.



El resultado es clave si se tiene en cuenta que el candidato de la Alianza Verde puede marcar una línea de centro, en medio de una elección dividida entre los sectores del actual alcalde Daniel Quintero y la derecha representada en Federico Gutiérrez —quien aún no anuncia candidatura— y el uribismo.

El concejal Daniel Duque ha sido uno de los principales opositores de la administración de Daniel Quintero en el Concejo de la ciudad. Foto: @danielduquev

Conozca los resultados de las encuestas que definieron los candidatos a las alcaldías de Armenia @StefanyGomezArm, Medellín @danielduquev, Pereira Diana Osorio Bernal y Villavicencio @juancachavezn. #Elecciones2023



¿Quiénes son los concejales que buscaron el aval?

El concejal Duque es un joven abogado y magíster en Proceso Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT. En 2018 buscó ser representante a la Cámara por Antioquia, pero no alcanzó los votos necesarios para lograr un puesto en el Congreso.



Hace cuatro años resultó electo por primera vez en un cargo de elección popular y desde entonces ha sido uno de los principales opositores de Daniel Quintero en el Concejo de Medellín.



Allí, negó proyectos como el Plan de Desarrollo, la transformación del Olaya Herrera y la venta de Tigo-UNE. Y lideró algunos de los principales debates de control político que ha tenido la administración en los últimos años.



Su contendor en la puja por el aval del partido Alianza Verde fue el concejal Jaime Cuartas —zootecnista, especialista en Gerencia de la UPB y con estudios en Gerencia Social del Banco Interamericano de Desarrollo—, quien se inició en la política hace 22 años como consejero de la juventud.



Cuartas trabajó en la administración de Sergio Fajardo como subsecretario de Metrojuventud y luego fue contralor auxiliar en 2008. Al concejo llegó en 2012 de la mano de la Alianza Verde y desde entonces no ha dejado la curul. En su reciente periodo en la corporación, apoyó la mayoría de las iniciativas que presentó la administración de Quintero.

Facebook Twitter Linkedin

Los concejales por el partido Alianza Verde Jaime Cuartas (der.) y Daniel Duque (izq.) Foto: Cortersía Jaime Cuartas y Daniel Duque

El nuevo candidato de los verdes considera que Medellín requiere de un gran diálogo con diferentes sectores, principalmente sociales y ciudadanos, quiere representar una tercera opción para las elecciones (apartado de Quintero y la derecha), y considera que el hábitat y el desarrollo territorial será una de sus prioridades.



En diálogo con EL TIEMPO, previo a conocer los resultados de la encuesta, contó detalles de su campaña y habló de las propuestas que tiene para la ciudad.

¿En qué se diferencia como candidato?

Tengo una carrera política mucho más joven. Mi historial ha sido desde la sociedad civil, como activista. En este periodo en el Concejo creo que he sido mucho más contundente y crítico frente a lo que representa la administración de Daniel Quintero. Yo represento un modelo de sociedad que es liberal, socialdemócrata, que es defensora de las libertades individuales, de la educación pública, las causas ambientales y que no se ha acercado a ningún gobierno, ni este ni los anteriores.

¿Cómo se moverá en los próximos meses?

Vamos a empezar a construir un gran consenso alrededor de los temas estructurales que necesita Medellín para tener nuevamente una visión compartida de ciudad, que hoy nos está faltando. Federico Gutiérrez ha dicho que las elecciones de octubre tienen que ser un plebiscito contra Petro. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa idea. Esto tiene que ser un momento muy importante para hablar de los grandes problemas de esta ciudad, para hablar de la movilidad, para hablar de la seguridad, para hablar de los temas de educación.

¿Con quién conversaría?



He tenido conversaciones con los hermanos Galán, para hablar del Nuevo Liberalismo, he tenido conversaciones con Sergio Fajardo y con distintas personas del partido Dignidad y Compromiso. Tengo interés en conversar con el Verde Oxígeno, he conversado con el representante a la Cámara Daniel Carvalho. Con políticos que están en la contienda Creo que es muy importante convocar a Luis Bernardo Vélez, César Hernández, hemos tenido algunas conversaciones también con Juan David Valderrama. Él finalmente optó por hacer una alianza con la derecha.

Facebook Twitter Linkedin

En las próximas semanas se decantarán los candidatos a la alcaldía de Medellín que aspiran suceder a Daniel Quintero. Foto: Alcaldía de Medellín

¿Usted gobernaría con esas personas de una eventual alianza?

Yo creo que sí. Más que gobernar con esas personas, hay que gobernar con muchas más, es decir, el próximo gobierno de Medellín debería ser de consensos, donde uno junte a todos los sectores de la sociedad civil organizada, al sector cultural, a las ONG, al sector de social y de base comunitaria, al empresariado, a la academia y empezar a preguntarles cuáles son los aportes que cada uno de ustedes va a traerle a la ciudad. Necesitamos empezar a reconstruir a Medellín y hablar de los grandes retos en cambio climático, cuarta revolución industrial, empleo. Para eso se necesitan gobiernos de consenso.

¿Con quién no se aliaría?

A mí no me gusta ser apresurado con las líneas rojas. Yo creo que nosotros tenemos que entender, a medida que va avanzando el contexto político, cuáles son los actores que efectivamente están interesados en aportar a la construcción del gran consenso. Pero lo que sí tenemos claro es que con Quintero no podemos hacer nada porque ese señor no nos representa y también que nosotros no somos uribistas y que no cabemos allá.

¿Cuál sería su apuesta por la ciudad en caso de llegar a la alcaldía?

Hay por lo menos tres grandes propuestas. Una es la lucha frontal contra la corrupción. Necesitamos un gobierno transparente, que luche frontalmente contra la corrupción, que esté abierto a las investigaciones y a la lupa de las veedurías ciudadanas, de los organismos de control, del Concejo y de la Ciudad.



Lo segundo es que Medellín necesita una gran política de hábitat, que incluye un gran componente de vivienda, un gran componente de adaptación y mitigación de la crisis climática y ecológica, que avance en el mejoramiento integral de barrios y de veredas autoconstruidas para que puedan aprender a convivir con el riesgo.



Y lo tercero es un gran componente de educación. Medellín hoy es una de las ciudades con peores resultados en las pruebas Saber, está disparada la deserción en la primaria y solo el 52 por ciento de los jóvenes que se gradúan del colegio entran a la educación superior.

¿Cómo está financiando la campaña?

Estamos avanzando a punta de ahorros propios. Yo nunca había sido concejal, ni había tenido esos ingresos de concejal. Con esa plata he tenido la oportunidad y el privilegio de tener unos ahorros y con eso hemos venido asumiendo unos pequeños costos que hemos tenido que afrontar en esta fase previa de la encuesta. Estamos buscando que varias personas naturales se sumen a través de aportes en plata y en especie. También queremos buscar a muchos empresarios y empresarias.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Corresponsal EL TIEMPO Medellín

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com