Con el objetivo de mejorar el nivel del idioma, la Alcaldía de Medellín anunció 40 mil becas para que los habitantes accedan a cursos virtuales de inglés en la plataforma Too Easy.



Estos cursos no tendrán ningún costo y contarán con horarios flexibles que se ajustarán a la disponibilidad de cada persona. Además, los beneficiados podrán practicar speaking, pues incluye identificación de voz.



Cursos gratuitos de inglés para los habitantes de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Quienes accedan a estas becas harán un examen diagnóstico con el que determinarán el nivel en el que están, de tal forma que fortalezcan sus saberes y avancen a través de los cursos.



“Medellín comparte zona horaria con Estados Unidos, hay muchas oportunidades de negocios y alianzas. Tenemos una estrategia para ofrecerles becas, con las que van a perfeccionar el idioma, generar estas habilidades y aportar al desarrollo económico a través de empleo de calidad”, manifestó el secretario de Desarrollo Económico de la capital de Antioquia, Mauricio Valencia.



Los medellinenses interesados deben tener entre 16 y 59 años e inscribirse en https://inscripciones.medellindigital.gov.co/ en el que deberán llenar un formulario con datos personales, de contacto, residencia, empleabilidad y caracterización.



Cabe aclarar que no es la primera vez que se ofrecen estas becas, pues la Secretaría de Desarrollo Económico ha ofrecido más de 34 mil becas para estudiar este idioma en plataformas como Linkedin, Sena, entre otras.



"He notado que he mejorado mi nivel de lectura y escritura. Estoy en proceso de mejorar mi habla. Sé que estás oportunidades mejoran mi perfil profesional y espero que otras personas aprovechen, así que los invito a que estén pendientes de las convocatorias”, expresó Sara Acosta, beneficiaria de una de las becas para el curso de inglés.



NATALY BARRERA

