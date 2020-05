¿En qué consiste la Curaduría Cero que tendrá Medellín?

A partir de este lunes comenzará un proceso de caracterización, por parte del Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín (Isvimed), de barrios de la ciudad que aunque se encuentran regularizados y legalizados por Planeación Municipal están incurriendo en usos irregulares del suelo.



Los barrios elegidos para iniciar dicha identificación, ubicados en lo que se denomina triángulos verdes, son: Villa Lilian, Villa Turbay, Juan Pablo Segundo, Las Estancias, Caunses de Oriente, El Progreso, Picacho, Picachito, El Triunfo, Aures 2 y 3 y Balcones del Jardín.

El Vicepresidente Segundo del Concejo de Medellín, Carlos Alberto Zuluaga, es uno de los mayores abanderados de la implementación de este plan al que denomina la Curaduría Cero.



“La Curaduría Cero es el resultado de una Comisión Accidental, para que la ciudad y la Administración Municipal, comprendan la importancia de brindar una solución a muchas familias que habitan en cuatro paredes, pero que desde el punto de vista legal no tienen nada en propiedad” enfatizó Zuluaga.

Para el funcionamiento de esta curaduría se tiene previsto habilitar una nueva taquilla en la sede del Isvimed. Esta, agregó el corporado, será la puerta de entrada a la vida y a la legalización urbanística en la ciudad porque la Ley 1848 de 2017, que contempla esta figura, está enfocada en las soluciones de vivienda de Interés Social y debido a los altos costos se hacía lejana para muchas familias.



Jorge Torres, director del Isvimed, explicó que el programa se enfocará en viviendas que tienen registrados unos metros de construcción, pero que con el tiempo tuvieron ampliaciones u otros pisos y, por tanto, no han sumado esos nuevos metros que ahora tienen o no han sido reconocidos. Entonces, la idea es reconocer esas ampliaciones para que sean legalizadas a cero costo, es decir que los estudios, los planos y los documentos que lo acreditan ante la Ley serán gratuitos.



“Ahora, no es que una persona amplió y se le dará los documentos. Hay una serie de requisitos, mínimo que sea un asentamiento con legalización urbanística y con las nuevas normas a las que se acogió la ciudad, las familias deben llevar más de 10 años en el asentamiento o el predio fiscal”, puntualizó Torres.



Otra condición es que el valor máximo de la propiedad no podrá exceder los 150 salarios mínimos.

#felizlunes . Buenas noticias para los ciudadanos, podrán tramitar el reconocimiento de las edificaciones de vivienda de interés social ubicadas en asentamientos que hayan sido objeto de legalización urbanística. #CuraduríaCero @quinterocalle #MedellinFuturo — Jorge Ivan Torres (@1jorgetorresram) February 10, 2020

La iniciativa de este proceso tuvo su origen en la pasada administración del exalcalde Federico Gutiérrez, cuando se logró avanzar en los estudios, en la conceptualización frente al Ministerio de Vivienda y en el desarrollo de la Ley.



Ahora, en el gobierno del alcalde Daniel Quintero, se alcanzó la aprobación con el apoyo del director del Isvimed quien se comprometió desde esa entidad a ser la administrara de este nuevo espacio para la ciudad.



Zuluaga celebró la implementación de la nueva Curaduría y auguró que será un éxito tanto que “Medellín sería la ciudad colombiana pionera en esta materia y por tanto se recolectaría la información y la importante experiencia que sirva de modelo para el resto del país”.

Con el funcionamiento de la Curaduría Cero, agregó que, además, Medellín contribuye a proteger la vida de la población más vulnerable en medio del covid- 19.



“En momentos que la Administración de nuestro alcalde le apuesta a proteger la vida de los medellinenses por el covid- 19, y en especial de los más vulnerables, llega esta noticia positiva que permitirá que más de 30.000 personas que habitan en estas viviendas se queden más tranquilas en sus hogares en este aislamiento” puntualizó el concejal Zuluaga.



En efecto, inicialmente, en el arranque del proyecto fueron identificadas 6.400 viviendas que gozarán de los beneficios de la Curaduría.



Igualmente, agradeció las voluntades del exalcalde Gutiérrez, del alcalde Quintero y del director del Isvimed al poner en funcionamiento este nuevo servicio en la ciudad.

Un reto en las periferias de la ciudad

Según datos de la Administración Municipal, la ciudad tiene un gran reto en materia de legalidad de predios, principalmente en las zonas suburbanas, sobre todo en cuanto a ocupación de predios, especialmente en el oriente de Medellín, el corregimiento de Santa Elena y en la comuna 8.



Algunos de los barrios con mayores dificultades son: Santo Domingo, La Avanzada, Carpinelo, El Morro, Popular 2, María Cano, La Cruz, Bello Oriente, Versalles 2, San José de la Cima, Doce de Octubre, Picachito, El Triunfo, Mirador del Doce, El Progreso 2, Kennedy, Aures, Santa Margarita, La Iguaná, Pajarito, Fuente Clara.

ESNEYDER GUTIÉRREZ

Para EL TIEMPO