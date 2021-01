¡Cuidado! Así falsifican resultados de pruebas de covid en Medellín

La Secretaría Seccional de Salud de Antioquia está en alerta luego de que se diera a conocer que en Medellín están falsificando los resultados de las pruebas del covid-19.



Al parecer, personas inescrupulosas estarían falsificando el documento, haciendo parecer que es emitido por un laboratorio, y en el que a la persona le figura un resultado negativo, sin hacerse la prueba.



Lo anterior fue calificado como gravísimo por parte de la secretaria seccional de Salud de Antioquia, Lina Bustamante, teniendo en cuenta que esta prueba es exigida para viajar, además de que una persona -siendo positiva para el covid- aparecería como si estuviese sana, lo que imposibilitaría hacerle el cerco epidemiológico.

Aunque todo hace parte de una investigación que estará en manos de la Fiscalía General de la Nación, información preliminar señala que estos resultados los estarían usando para incapacidades médicas y se estarían comercializando por un valor de 80.000 pesos, aunque Bustamante se abstuvo de confirmar esta cifra.



"Lo importante de esto es alertar a la ciudadanía, tanto a la persona para que no se preste para esto; como alertar porque están utilizando información de los laboratorios, e invitarlos a que estos temas no pasen, porque afecta la salud pública", sostuvo Bustamante.



Por lo pronto, su despacho instauraría este lunes la denuncia ante la Fiscalía para que se adelante el proceso.

Así llegó la denuncia

De acuerdo con la secretaria de Salud, la denuncia llegó a su despacho por parte de un laboratorio que alertó que un resultado allegado a la entidad no había sido emitido por ellos.



Esto ocurrió entre el 22 y 23 de enero, momento cuando se supo que alguien estaría falsificando los resultados de las pruebas del covid-19.



Al no ser días hábiles, comentó Bustamante, no se podía hacer la denuncia, por lo que correspondía esperar hasta este lunes.

Lo preocupante del asunto es que el documento de resultado figura con nombres de laboratorios y aseguradores reales, por lo que el llamado fue a verificar con los mismos, puesto que toda prueba va al una misma base de datos nacional llamada Sismuestras.



"Es bueno que todas las personas sepan que existe un aplicativo nacional que se llama Sismuestras. En ese aplicativo podemos mirar qué personas se han tomado pruebas, en qué fecha y si han dado positivos o negativos. Esos aplicativos se pueden cruzar y esperamos que el Gobierno Nacional y los organismos hagan ese cruce de la base de datos", recalcó Bustamante.



Finalmente, ante este tipo de situaciones, la secretaria de salud fue enfática en que se deben denunciar estos casos y, de esa manera, cortar con estas prácticas.



