Las críticas que rondan al proyecto que reemplazará al edificio Mónaco

Dudas y confusión es lo que, hasta ahora, ha generado el Parque Memorial Inflexión, que rendirá un homenaje a las víctimas del narcoterrorismo en el sitio donde estuvo el edificio Mónaco, de Pablo Escobar, demolido el pasado 22 de febrero.



El proyecto, liderado por la administración municipal, ha suscitado una serie de inquietudes que van desde el presupuesto planteado hasta la poca información suministrada a la opinión pública.

Sin embargo, el pasado 18 de junio, la Veeduría del Plan de Desarrollo de Medellín emitió un comunicado titulado ‘El Parque Memorial Inflexión, más sombras que luces’, en el que expresó su preocupación porque, considera, hay irregularidades en la concepción y ejecución del proyecto.



En primer lugar, la queja fue por la falta de información y claridad sobre el parque. Según Martha Villa, presidenta de la Veeduría, el pasado 5 de febrero enviaron un derecho de petición al Departamento Administrativo de Planeación para conocer datos sobre la adquisición de la propiedad (el Edificio Mónaco), el costo de la demolición y el cronograma de la obra.

Así se ve el lote donde estaba ubicado el polémico edificio Mónaco, que perteneció a Pablo Escobar Foto: Guillermo Ossa

La administración les respondió el 26 de febrero con “información incompleta y tardía”, según reza el comunicado. “Ha habido dilación en la presentación de las respuestas. Creemos que hay una irregularidad en el procedimiento de la información a la ciudadanía”, relató la presidenta de la Veeduría. Añadió que la administración ha respondido siempre cuando los plazos ya se han vencido. Para la Veeduría hay una evidente falta de transparencia.



Para Manuel Villa, secretario privado de la alcaldía de Medellín y quien ha liderado el proyecto del parque Inflexión, la información ha estado a disposición de quien la necesite. “Hemos estado dispuestos a compartirles toda la información mediante derechos de petición, preguntas de periodistas u organizaciones sociales. Es cierto que en algunas ocasiones nos hemos demorado en responder pero acá ha habido transparencia”, respondió el secretario.

El segundo punto del comunicado denuncia una incongruencia presupuestal. La Veeduría señaló que en declaraciones a la prensa, el alcalde y el secretario privado han dado montos presupuestales diferentes. En una de ellas se dijo que el costo sería de 2.000 millones mientras en otra se señalaba que sería de 9.000 millones.



Según el funcionario Villa, no hay tales incongruencias. Explicó que el presupuesto del programa ‘Medellín Abraza su Historia’, en el que se contempla la demolición del Mónaco y la construcción del parque, ha ido cambiando a medida de su implementación. “El presupuesto va variando a medida que se avanza, para nada eso es falta de congruencia, hace parte normal del desarrollo”, dijo. Martha Villa, por su parte, aclaró que en los últimos días la administración les respondió, otra vez de manera extemporánea, que el presupuesto de la demolición fue de 2.000 millones y el de la construcción del parque de 7.000.

La Veeduría considera que hay otro tema de vital importancia: el Parque Memorial Inflexión no está incluido en el Plan de Desarrollo. “Que no esté implica que no hay unas metas claras, no sabemos el costo, cuándo se va a hacer. Entonces, sencillamente, no se le puede hacer seguimiento ni control. La pregunta que no nos han contestado es, si este era una propuesta desde la campaña, ¿por qué no se inscribió en el Plan de Desarrollo? Esto rompe las posibilidades de seguimiento a la gestión pública de la ciudad”, advirtió la vocera de la Veeduría.



El secretario, por su parte, consideró que, si bien el parque no está incluido literalmente dentro del Plan de Desarrollo, este se acomoda a todos sus preceptos: “El Memorial de la Inflexión se encuentra en el marco del Plan de Desarrollo y se ajusta a todos los lineamientos del POT (Plan de Ordenamiento Territorial), como consta en los conceptos que el departamento de Planeación del municipio ha emitido y se los hemos compartido a la administración pública”. A pesar de esta respuesta, la Veeduría cree que la inclusión del proyecto, de manera tardía, obedece a una improvisación por parte de la alcaldía.

El secretario privado contestó que no hay improvisación pues, según dijo, el parque está en concepción desde el año 2016. La administración informó, además, que la obra ya cuenta con un contratista, quien firmará el acta de inicio el 25 de junio. Por medio del contrato, que se hizo por 4.800 millones de pesos, se intervendrán 5.163 metros cuadrados y los trabajos comenzarán la primera semana de julio.

