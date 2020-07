Cuatro municipios del Urabá antioqueño entrarán en cuarentena

Los municipios de Carepa, Chigorodó, Apartadó y Turbo, en el Urabá antioqueño, estarán en cuarentena por seis días desde este miércoles 15 de julio.



Esta medida se tomó por el aumento de casos en esta región bananera. Carepa tiene 53, Chigorodó 49, Apartadó 397 y Turbo 119. Igualmente, las autoridades municipales de la región han manifestado que hay un preocupante panorama de desobediencia ciudadana en la realización de rumbas clandestinas, además no usan tapabocas en sitios adecuados y hay casos de algunos establecimientos de comercio que no cumplen con los protocolos de bioseguridad.



Aunque inicialmente esta cuarentena iba a iniciar ayer lunes, la medida arrancará el miércoles. “Estas no son decisiones fáciles pero son necesarias. La pandemia sigue avanzando y el coronavirus cada día cobra más vidas y no queremos ese escenario en Urabá y esto nos va a dar más tiempo para seguir en la habilitación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y para retrasar, ojalá, otros días, la declaratoria de alerta naranja en el Urabá y en el departamento de Antioquia. Esperamos la comprensión de todos los habitantes de estos municipios”, expresó Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia.



Ese mismo llamado hizo Andrés Felipe Maturana, alcalde de Turbo, a los habitantes: “Queremos el acompañamiento de toda la región de Urabá, de todos los comerciantes, entendiendo que veníamos de un proceso de activación económica pero es el momento que vamos a cerrar para salvar muchas vidas”.



La ‘Cuarentena por la vida’, como se ha denominado, iniciará este miércoles 15 de julio desde las 00 horas e irá hasta el martes 21 de julio a las 00 horas. Esta contempla el cierre del comercio, con excepción de tiendas y supermercados, además de farmacias. Se pide además a la ciudadanía estar en casa durante los seis días y no realizar fiestas dentro de las casas.



En Turbo también se adelanta toma de muestras y evaluación de protocolos de bioseguridad en el municipio. Foto: Cortesía Alcaldía de Turbo

La situación en esa región no ha sido fácil. Por ejemplo en Chigorodó no hay camas UCI, como lo expresó el alcalde, Eleazar Palacio: “Adaptamos camas en un lugar de extensión porque seguimos teniendo contagios masivos y seguimos trabajando en la búsqueda de un sitio mucho más amplio para tener más personas y camas adecuadas”.



Palacio explicó que en su municipio ya han muerto dos personas por covid-19 y cada día deben ingresar a hospitalización entre uno y dos pacientes. “Nos tocó remitir un paciente para Montería porque ninguna clínica de la región tenía cómo recibirlo, no tenían camas, desafortunadamente falleció y también nos unimos a ese dolor de la familia”, agregó el alcalde de ese municipio, quien espera que esta cuarentena ayude a ganar tiempo para habilitar camas UCI y detener la expansión del virus en la región.



La Clínica Panamericana, con más UCI

Esta cuarentena en el Urabá coincide con la llegada de 25 UCI a la Clínica Panamericana, ubicada en Apartadó, necesaria para responder oportunamente a la pandemia de la Covid-19.



Esto fue posible a la Fundación Bancolombia y Augura, que aportaron $1.000 millones cada una. “Se aumentó la capacidad instalada en 25 camas UCI adicionales para un total de 35, que entran en operación totalmente la próxima semana. Estas contarán con toda la capacidad instalada de la institución, su fortaleza organizacional, la calidad de servicio y el talento humano comprometido que la comunidad urabaense valora y conoce desde su apertura”, detalló Comfama en un comunicado.



