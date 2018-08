Hallan cuatro cuerpos embolsados en menos de una semana, en Medellín

Desde el pasado jueves, las autoridades han encontrado cuatro cuerpos embolsados en distintas zonas de la capital antioqueña. El primer caso, el 23 de agosto, tuvo lugar en el barrio Los Álamos de la comuna 4 (Aranjuez), donde un cuerpo sin vida fue encontrado envuelto en un plástico negro en la vía pública.

El segundo caso se presentó el viernes 24 de agosto, en el barrio Los Alcázares, de la comuna 13. Un transeúnte encontró el cuerpo dentro de una bolsa mientras pasaba por el sector. Inmediatamente llamó a la línea de emergencia para reportar el hallazgo.



El tercer cuerpo en estas condiciones fue encontrado el lunes 27 de agosto, en el barrio Campo Valdés, también en la comuna 4 (Aranjuez). En las horas de la noche, las autoridades hicieron el levantamiento de un hombre no identificado al interior de una bolsa.

En la tarde de este martes 28 de agosto, en el sector del barrio Calazans, un trabajador encontró un cuerpo en condiciones similares, envuelto en plásticos. Las autoridades acudieron al lugar para hacer registro del caso.



El secretario de Seguridad y Convivencia, Andrés Tobón, explicó que los dos últimos hechos parecen no estar relacionados entre sí, pues el último caso, ocurrido en el sector de Altos de Calasanz, presentaba condiciones diferentes.



"La manera en la que se comete el delito de este homicidio particular no son las mismas a las del caso anterior", manifestó el secretario, quien contó que el cuerpo encontrado el día de hoy pertenece a una mujer.



Además, el funcionario aseguró que no se tiene información suficiente para determinar que los hechos sean consecuencias de las últimas capturas a los cabecillas de las estructuras criminales de la ciudad de Medellín.

Hasta la fecha, se han presentado 415 homicidios en la ciudad de Medellín, representando un aumento del 13,7 por ciento respecto al mismo periodo año anterior.



Los casos son materia de investigación por parte de las autoridades.

