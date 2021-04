Covid-19 tiene a la red hospitalaria de Medellín a punto de colapsar

El aumento de los casos positivos de covid-19 y la crítica situación de la red hospitalaria en Medellín obligaron a las autoridades a decretar un confinamiento total en la ciudad a partir de este jueves.



Y es que tanto la capital de Antioquia como los demás municipios del valle de Aburrá y los del oriente y occidente están en alerta máxima por causa de la tercera ola de la pandemia.



De hecho, los más de 15.000 casos activos –este miércoles fueron 3.045 nuevos– del virus están a punto de poner en jaque la red hospitalaria.



Según la Gobernación, el departamento tiene 1.311 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), de las cuales, con corte a las 9 p. m. de este miércoles, 1.246 están ocupadas, lo que quiere decir que hay una ocupación del 95,04 por ciento.



En Medellín, la ocupación es del 98,06 por ciento. De las 928 camas disponibles, 910 están con pacientes.



Frente a este panorama, gremios médicos habían pedido cerrar el departamento durante 14 días y algunos de los hospitales más importantes y de mayor capacidad en la capital de Antioquia se declararon en emergencia.

Desde Semana Santa, por el toque de queda nocturno, se han presentado aglomeraciones en el Metro de Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Se trata de la IPS Universitaria Clínica León XII, la Clínica Bolivariana, Clínica Las Américas, Clínica Las Vegas, Clínica Cardio Vid, Clínica Sur, Clínica Antioquia, Clínica Medellín y el Hospital Pablo Tobón Uribe.



En estos lugares no hay cómo atender más pacientes de covid.



“La declaración de alerta implica una serie de cosas que la autoridad sanitaria tanto del departamento como de la ciudad conozcan porque requerimos el apoyo de otras instituciones para mitigar esta situación”, explicó el médico Andrés Aguirre, director del Hospital Pablo Tobón Uribe.



Esto tiene como consecuencia que son decenas de personas las que están esperando una UCI para ser atendidas.



Según la Personería de Medellín, son más de 130 personas las que están viviendo este drama.

El confinamiento

El toque de queda nocturno no era suficiente. El mismo alcalde de Medellín, Daniel Quintero, advirtió en la noche del martes que era necesario endurecer las restricciones. Y la gobernación también lo había considerado.



Es así como este miércoles se determinó que en Medellín, Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, El Carmen de Viboral, El Retiro, Santuario, Guarne, La Ceja, Marinilla, La Unión, Rionegro, San Vicente, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Heliconia, Angelópolis, Ebéjico y Armenia (Antioquia) habrá confinamiento o toque de queda prolongado desde este jueves a las 8 p. m. e irá hasta el lunes a las 5 a. m.



Podrán salir las personas que cumplan con las excepciones habituales de estos casos, como quienes vayan a trabajar y a comprar bienes de primera necesidad.



Los demás municipios del departamento continuarán con toque de queda nocturno entre las 8 p. m. y las 5 a. m.



En todo el departamento seguirán vigentes la ley seca y el pico y cédula.



Tras este confinamiento, en principio, volvería la restricción a la movilidad durante las noches. No obstante, el martes 13 se evaluarán, con el viceministro de Salud y el ministro del Interior, las medidas para el fin de semana del 17 y 18 de abril.

