Tras 197 casos de covid-19, refuerzan medidas en Hidroituango

Hidroituango, el foco más grande de contagio de coronavirus que tiene Antioquia, informó que ya tienen los resultados de todas las pruebas hechas a sus trabajadores.EPM informó que de los 3.710 análisis realizados, 3.513 fueron negativas y 197 resultaron positivas para covid-19.

“Es un 5,3 por ciento de la población examinada, que entrega resultados positivos y nos pone un reto para asegurarnos de la recuperación total de su salud. De todos los contagiados, tres ya fueron dados de alta y los otros 194 están asintomáticos y muchos de ellos llevan más de 20 días de aislamiento”, expresó Álvaro Guillermo Rendón, gerente de EPM.



Le puede interesar: En Hidroituango se registran más casos de covid-19 que en Medellín



Todos los contagiados se recuperan en Medellín bajo el cuidado y vigilancia de EPM.

Fortalecerán medidas

De otro lado, el gerente de EPM informó que una de las primeras medidas tomadas en el proyecto será reducir el número de trabajadores hasta el mínimo operacional permitido, aclarando que no habrá despidos.



De igual forma, también se reducirán los frentes de trabajo que hay actualmente en el proyecto hidroeléctrico.



"A los alcaldes de los municipios en la zona de influencia, muchos que son no covid, les hemos asegurado que no tendrán en su jurisdicción casos positivos del virus que hayan venido del proyecto, porque estamos extremando las medidas y protocolos para que así sea y de aplicación inmediata", aseveró Rendón.

A los alcaldes de los municipios en la zona de influencia, muchos que son no covid, les hemos asegurado que no tendrán en su jurisdicción casos positivos del virus FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, precisó que quienes salgan del campamento, se les volverá a realizar una prueba de covid y se avisará a los alcaldes del municipio sobre la persona que llegará a esta zona.



"Dicho trabajador, deberá firmar una declaración juramentada en la que se compromete a aislarse durante 8 días en cuanto llegue al municipio de residencia", expresó el gobernador.



De igual forma, explicó el mandatario departamental, se contratará una auditoría externa para que en territorio vigile el cumplimiento estricto de los protocolos ya definidos.

MEDELLÍN