Gremios piden desmontar toque de queda y ley seca en Medellín

Luego de ser decretado el toque de queda, ley seca y prohibición de visitas en los 10 municipios del área Metropolitana, para este fin de semana de celebración de Día de la Madre, Fenalco se pronunció en contra al no considerar necesarias las medidas y realizó un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que se anulen.

Lo anterior amparados en que “una decisión de esta magnitud, en una fecha tan especial para los colombianos, afectará aún más el comercio formal, que ha demostrado seguir al pie de la letra todas las indicaciones y protocolos”, declaró Jaime Alberto Cabal, Presidente de Fenalco.

Para el director Ejecutivo de Fenalco Antioquia, Carlos Andrés Pineda, este fin de semana sería fundamental, porque muchos comerciantes aprovecharían para recuperarse en las ventas. “Se verán gravemente disminuidos no solo con la ley seca, sino con el toque de queda”, expuso Pineda.



La petición del desmonte de estas dos medidas en Medellín y los otros nueve municipios del valle de Aburrá, también se relaciona con la afectación directa de las actividades comerciales de los domiciliarios que, según la agremiación, es una gran herramienta para adquirir los regalos. También afectaría a los comercios que planeaban implementar horarios extendidos y hasta de turnos entre sus colaboradores, para recuperar las pérdidas.



Fenalco, además, alega que la eventual prohibición de la venta de bebidas alcohólicas golpearía a la economía por las pérdidas en la generación de empleo y en el recaudo de impuestos de las entidades territoriales, que financian la atención en salud en sus territorios.

Exponen también que el argumento gubernamental de prohibir la venta de licor para evitar la violencia intrafamiliar, no está demostrado. Pues, según Fenalco , “informes oficiales no muestran que, en el período de aislamiento, la violencia intrafamiliar haya aumentado por el consumo de alcohol”.



Concluyen que la medida de ley seca puede fomentar el aumento de la venta de licor de contrabando o adulterado.



Por su parte, un grupo de comerciantes del sector de restaurantes de Medellín dio a conocer en comunicado que no compartía la decisión decretada por la Alcaldía de Medellín y le propuso al alcalde reconsiderar las medidas.



También le piden la flexibilización del toque de queda, presentando un horario que comience a 10:00 p. m. y no a las 7:00 p. m., como se reglamentó en la tarde de ayer.



Exponen que con la medida de toque de queda podrían llegar a la reducción en un 25 por ciento de sus ingresos que, dicen, hoy solo los destinan para pagar las nóminas de los empleados.



