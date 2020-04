¡Ojo, Antioquia! Hombres usan logos de la Gobernación para estafar

Personas con camisas con logos de la Gobernación de Antioquia se estaban haciendo pasar por funcionarios, para aprovecharse de la solidaridad de las personas al ofrecer productos que, supuestamente, serían de ayuda para recaudar fondos para los más vulnerables.



Según los ciudadanos que denunciaron la irregularidad, estos falsos funcionarios se presentaron en diferentes barrios de la comuna 9, oriente de la ciudad, diciendo que pertenecían a fundaciones adscritas a la dependencia departamental.

Frente al hecho, el gobierno departamental rechazó enfáticamente las acciones de estas personas que “aprovecharon la emergencia sanitaria y abusaron de la buena fe de los ciudadanos”.



Además, aseguraron que, según el reporte conocido, estas personas portaban camisetas con emblemas que no corresponde a la actual imagen institucional.



Los inescrupulosos estaban comerciando bolsas de basura y pidiendo ayudas, tales como medicamentos vencidos. Además de lo anterior, las denuncias detallaron que los estafadores adelantaron sus acciones sin cumplir medidas de bioseguridad y ejerciendo presión sobre los habitantes de barrios de la Comuna 9, Buenos Aires.



Ante la situación, la Gobernación de Antioquia invitó a la ciudadanía a que denuncie cualquier irregularidad en la Línea de Atención a la Ciudadanía 409 9000 o en el WhatsApp 300 305 02 95.



También señaló de manera enfática que no posee, ni lidera, ni promueve fundaciones; pues parte de su labor de gobierno es ejercer vigilancia y control sobre entidades sin ánimo de lucro.



Asimismo, detalló que la única recolección de ayudas humanitarias se ha hecho mediante la convocatoria Antioquia Solidaria, en donde quienes han hechos sus donaciones lo han realizado a través de cuenta bancaria debidamente acreditada o en especie a la Corporación Antioquia Presente, aliada estratégica por su trayectoria y reputación.



MEDELLÍN

EL TIEMPO