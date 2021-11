Estos son cinco de los barrios más exclusivos y lujosos de Medellín

Medellín es una de las capitales más importantes de Colombia y es de las que más mueve la economía del país. Después de Bogotá, esta es la capital con más habitantes y una de las que más crece en temas de vivienda, incluso, recientemente uno de sus barrios fue reconocido internacionalmente como de los mas cool del mundo.



A continuación, les explicamos cuáles son los barrios más exclusivos y lujosos de Medellín, los cuales son muy apetecidos por los compradores de vivienda tanto para vivir como para invertir.



El Poblado

Panorámica de El Poblado. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La constructora Guigo describe a El Poblado con tres palabras: exclusividad, elegancia y tranquilidad.



Esta zona es un punto clave en el desarrollo de Medellín y reflejo de ello son sus edificios y sus múltiples opciones de movilidad, lo cual ha generado un proceso de valorización importante, al tiempo que también mejoran aspectos como servicios, seguridad y calidad de vida.



Ahora, El Poblado es el lugar que mejor recibe a los grandes empresarios y grandes marcas a nivel mundial. Además, también se está convirtiendo en sede de empresas importantes que convierten al sector en un espacio de exclusividad corporativa, de las marcas gastronómicas, de vestuario y de cultura.



Los apartamentos en El Poblado pueden costar más de mil millones de pesos.



Laureles

Además de ser es uno de los sectores donde hay gran variedad en la industria hotelera, Laureles es el mejor vecindario para experimentar un lado residencial exclusivo de Medellín. También, por su oferta gastronómica, que incluye a Rituales, Bárbaro Cocina Primitiva y Crepes & Waffles, así como ofertas de alojamiento de escala superior como Factory Lofts e Inntu Hotel.

Panorámica del barrio Laureles, Medellín. Foto: Jaiver Nieto

Adicionalmente, en Laureles está el Estadio Atanasio Girardot y un parque de patinetas, un gimnasio al aire libre, canchas de voleibol de playa y puestos de comida dispersos.



"La segunda visita obligada es un paseo por La 70, al sur del estadio. Esta es una calle de fiestas a lo grande que está llena de bares, restaurantes familiares y vendedores ambulantes en abundancia. Si quieres divertirte como un lugareño, tómate una botella de aguardiente en una licorería a lo largo de La 70 cualquier viernes o sábado por la noche, ponte cómodo en una mesa en la calle y haz algunos amigos", destaca la publicación de Lonely Planet.



En Laureles hay apartamentos nuevos y usados que superan los mil millones de pesos.

Las Palmas

Las constructoras en Medellín resaltan a Las Palmas como el lugar ideal para quienes quieren trabajar en la ciudad, pero también quieren despertar con vistas únicas de las montañas y dormir bajo un frío de 8 grados celcius.

Medellín vista desde una vivienda exclusiva del barrio Las Palmas. Foto: Tomado de: Colombia Exclusive

"Quiero tener cerca un minimercado, pero también quiero recoger los domingos la huerta de mi casa con verduras, quiero vivir en la ciudad, pero al mismo tiempo quiero poder verla completa desde el balcón de mi hogar", dicen desde la constructora Guigo.



Por sus amplios espacios verdes, su tranquilidad y la cercanía con zonas clave de la ciudad, Las Palmas es actualmente unos de los lugares más apetecidos y al mismo tiempo costosos para construir o comprar vivienda en Medellín, pues hay viviendas en venta que superan los 5 mil millones de pesos.

El centro

El barrio Centro fue escogido como uno de los más geniales del mundo por la revista Time Out, la cual anualmente publica esta lista con 49 seleccionados anualmente.



Los galardonados se escogen a través de las experiencias y opiniones que miles de habitantes en varias ciudades del mundo comparten por medio de la encuesta anual 'Time Out Index'. A esto, se le suma la opinión y juicio de la red internacional de editores y expertos en ciudades de la revista.



Plaza Botero, en El Centro, Medellín. Foto: Jáiver Nieto - EL TIEMPO

Medellín es la única representante del país en la lista de Time Out, que la ubica en el puesto 12, compartiendo ranking con vecindarios de países como Corea del Sur, Estados Unidos y Hungría.



Según Emily Hart, encargada de describir El Centro para la revista Time Out, lo hizo en los siguientes términos: "Este barrio se ha convertido en un refugio de bulevares frondosos, bicicarriles y parques 'de bolsillo' dirigidos por la misma comunidad y con cientos de nuevos árboles plantados. Increíblemente, la remodelación no cambió en nada el caos alegre que define al corazón de la ciudad”.



En El centro los apartamentos pueden costar más de 400 millones de pesos.

Conquistadores

Calle en el barrio Conquistadores, Medellín. Foto: Tomada de Google Maps

Conquistadores es vecino de Laureles y es estrato 5. Está ubicado en una zona con muchas opciones de transporte y que se ha valorizado mucho debido a sus zonas comerciales cercanas y su ubicación estratégica en Medellín.



En esta zona de la capital antioqueña los apartamentos rondan los 700 millones de pesos.

