Aunque los constantes trancones en Medellín harían más atractivo el uso de la bicicleta en la capital antioqueña, esta modalidad no ha tenido el avance esperado con las metas que se han propuesto en el cuatrienio 2020-2023.



El Concejo de Medellín fue el escenario en el que se dio la más reciente discusión al respecto, donde tanto expertos como la misma alcaldía expusieron los problemas, avances y retos para hacer que la capital de Antioquia sea más pedaleable.

De acuerdo con los Indicadores del Plan de Desarrollo de la actual alcaldía, la meta es que los viajes en bicicleta pasen del 1 al 4 % y que los viajes de las mujeres en la red ciclista aumenten del 12,3 al 20 %.



Para Carlos Andrés Ríos, consultor en Movilidad, van casi 3 años de alcaldía y el avance ha sido poco, por no decir nulo.



Destacó el experto que el periodo anterior se entregaron 105,4 km contando vías compartidas y ciclorrutas y que para esta administración se plantearon retos grandes, como 40 km de diseño y siete proyectos priorizados.



Estos son: Puente El Mico, carrera 74-73 La Hueso, carrera 78, calle 34, Av. Nutibara - Bulerías, Perpetuo Socorro y La 32 F



“Estamos en el tercer año de esta administración y no se han ejecutado o se ven obras en estos siete corredores priorizados”, criticó Ríos.



(También lea: Hombre podría ir a la cárcel por amenazar en Twitter a Daniel Quintero)

En Medellín muchas de las ciclorrutas tienen problemas de mantenimiento, seguridad y son constantemente invadidas. Además, son mucho menos usadas por las mujeres. Aquí unos puntos críticos que nos encontramos ¿Saben de más? ¡Estamos atentos! pic.twitter.com/gwoU6JNwzi — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) July 16, 2021

Por su parte, Juan Carlos Duque, profesor de la escuela de ciencias aplicadas e ingeniería de Eafit, opinó que el diseño de redes de cicloinfraestructura no es un reto o problema trivial y va más allá de cuántos km. de ciclorrutas se han construido.



El docente socializó la tesis doctoral Diseño inteligente de redes de ciclorrutas, del doctor en Ingeniería Juan Pablo Ospina, la cual es una herramienta que, utilizando la red que ya hay en ciclorrutas, analiza qué otros segmentos construir para maximizar la cobertura a un menor costo.



“Hicimos una encuesta en Medellín sobre recorridos de los ciclistas de la ciudad desde su origen hacia su destino. Un ciclista en Medellín recorre en promedio 4,17 km de ese recorrido, el 45% es sobre ciclorruta y el desvío promedio es del 35% para llegar a su destino”, contó el docente.



Otro de los resultados fue que los ciclistas prefieren limitar su exposición al tráfico utilizando carreteras de baja velocidad, a pesar de aumentar las distancias de viaje.



(Le recomendamos leer: Preocupa el estado en que se encuentran varias sedes de Metrosalud)

Los ciclistas están dispuestos a pedalear hasta 2 km de más solo para evitar calles congestionadas o cerciorarse que van en ciclorruta. FACEBOOK

TWITTER

Es decir, que están dispuestos a pedalear 2 km de más solo para evitar calles congestionadas o cerciorarse que van en ciclorruta.



Duque indicó que dicho modelo arrojó que es necesario aumentar las conexiones transversales entre los costados oriental y occidental de la ciudad, pasando de 4 a 10 puntos de cruce estratégicos.



"También muestra que un pequeño incremento en el presupuesto tiene un alto impacto en la cobertura y accesibilidad, siempre y cuando se haga la inversión inteligente", explicó Duque.

Alcaldía responde

Daniela Cardona, gerente de Movilidad Humana, indicó que en el plano de proyectos Medellín Caminable y Pedaleable se tiene la meta de 40 km. de ciclorrutas siendo la Norte-Sur, con 18 km. una de las más importantes, así como el proyecto de Universidades, con 1,8 km.



"De los corredores priorizados hay dos ya terminados, que son el de la calle 14 y la carrera 76. Esperamos que los restantes queden totalmente aprobados en la vigencia 2020-2022", añadió Cardona.



Sobre la ciclorruta Norte-Sur, contó que esta cuenta con 23 tramos, de los cuales no todos son nuevos y que tendrá 18,2 km. de cicloinfraestructura nueva para una extensión total de 34,7 km. impactando 96.192 personas (El 15.42 % de población).



"Tenemos un avance significativo del 75% en la etapa de diseño y en estos momentos estamos revisando algunos ajustes con el Departamento Administrativo de Planeación", agregó la gerente de Movilidad Humana.

Quejas de los colectivos

Facebook Twitter Linkedin

Hay quejas por las constantes invasiones a las ciclorrutas Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Para Mauricio Mesa, vocero del colectivo Siclas, si bien todas las conexiones son urgentes, la de la 65 Norte tiene un especial énfasis ya que el nivel de exposición al riesgo es bastante alto, ya que no está segregada.



"Es necesario también segregar los puentes sobre el río Medellín, como en el caso de la calle Colombia, el de la 30, la 33, entre otros. Vemos falencias en los avances en lo que la alcaldía dijo que iba a hacer y lo que vemos que han hecho es reformular diseños anteriores que ya estaban aprobados", manifestó Mesa.



Para el activista de la movilidad en bicicleta es lamentable que no se presenten avances en la conexión de puntos estratégicos después de tantos años de gobierno.



Para Mesa, todo quedó en un discurso y en promesas que no se cumplieron y aseguró que gran parte de la falta de uso de la bicicleta por parte de la ciudadanía es por miedo.



"No nos han socializado los diseños y seguramente lo hagan cuando Planeación de su visto bueno, entonces no será una socialización, sino la rendición de un informe de lo que les dejaron hacer y no lo que finalmente se concertó con la ciudadanía", puntualizó el vocero del colectivo Siclas.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10