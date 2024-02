Lluvia de críticas a la Alcaldía de Fico por borrar grafitis en un barrio de Medellín

Con el objetivo de "poner la casa en orden", la Alcaldía de Medellín ha publicado en redes sociales una serie de intervenciones hechas en la ciudad con la que se busca recuperar el espacio público.



Sin embargo, una de estas acciones ha generado críticas en una parte de la ciudadanía.

Se trata de una intervención hecha en el sector Las Palmas, en El Poblado, donde fueron borrados unos grafitis que había sobre muros y puentes de la zona.



"Estamos recuperando los espacios públicos en Medellín", dice el mensaje de la administración distrital, el cual muestra el antes y el después de estos espacios.



Entre las críticas hechas en las mismas redes sociales, está que la alcaldía está atacando a los artistas urbanos que plasman en estos espacios su arte.



"La ciudad gris, la ciudad aséptica. Creer que se está 'recuperando un espacio' porque se pintan de gris unos muros rayados por grafiteros de la ciudad es estar bastante desconectado de la realidad", expresó el concejal de Medellín, José Luis Marín.



Asimismo, critican que la Alcaldía se dedique a borrar grafitis en lugar de atender otras problemáticas más graves, como las basuras en ciertos sectores de la ciudad.



"No se gasten la plática pintado las columnas de un puente, mejor tapen huecos, pongan más seguridad en el centro de Medellín o hagan ollas comunitarias para la gente más vulnerable", opinó un usuario en la red social X (antes Twitter).



"Recuperar es acabar la pobreza que se ve en todos lados, no pintar la ciudad de gris", trinó otro usuario de la ciudad.



Por su parte, la Alcaldía de Medellín no se ha pronunciado sobre este caso en particular y en sus redes sociales sigue compartiendo las acciones que hace para "recuperar" a la ciudad.



